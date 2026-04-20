Premierul Bolojan, așteptat să facă declarații de la șediul PNL, după ce e anunțată decizia PSD / Liberalii sunt acum în ședință

În timp ce ședința PSD este în desfășurare în direct, pe paginile de pe rețelele de socializare ale partidului, liberalii au o ședință cu ușile închise în care își pun la punct strategia. În jurul orei 20.00, premierul Ilie Bolojan este așteptat să iasă la declarații, au spus surse liberale pentru HotNews.

Ședința PNL este în desfășurare la sediul partidului din Modrogan. Cu puțin timp înainte să înceapă, mai mulți lideri PNL au spus, din nou, că partidul va rămâne în spatele lui Ilie Bolojan și după ce PSD îi va retrage sprijinul politic, cum este așteptat să se întâmple în această seară.

„E peste scorul partidului. Putem crește si în opoziție”, spun surse pentru HotNews.

Ilie Bolojan a afirmat în repetate rânduri că nu va demisiona, iar PSD a avertizat că, în acest scenariu, își va retrage miniștrii din Guvern.

Surse din PSD spun pentru HotNews că, dacă premierul Ilie Bolojan nu își va da demisia nici după ce social-democrații își vor retrage miniștrii din Guvern, atunci sunt mari șansele unei moțiuni de cenzură în Parlament pe care PSD să o voteze, forțând astfel plecarea lui Ilie Bolojan.

Calculele din Parlament arată însă că fără PSD celelalte partide din actuala coaliție de guvernare nu au numărul de voturi necesare pentru susținerea lui Bolojan în funcția de la Palatul Victoria.

Însă nici PSD nu poate trece o moțiune de cenzură împotriva Guvernului fără voturi de la alte partide.

