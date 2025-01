Nicuşor Dan consideră că președintele Klaus Iohannis trebuie să lămurească ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale. „Înclin să cred că a fost o influenţă a Rusiei”

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, consideră că anularea scurtinului prezidențiale este un eşec al instituţiilor statului, referindu-se la serviciile secrete, Autoritatea Electorală Permanentă şi ANAF, iar preşedintele României, Klaus Iohannis, are cea mai mare responsabilitate pentru a lămuri ce s-a întâmplat.

„Faptul că noi am ajuns să avem o anulare de alegeri este evident un eşec al instituţiilor statului şi aici vorbim de servicii, vorbim de Parchet, de Autoritatea Electorală, eventual de ANAF, nu ştiu şi evident de preşedintele României, că s-a ajuns în situaţia asta. Curtea Constituţională a dat această decizie. Acum e extrem, extrem de important ca exact instituţiile pe care le-am menţionat să lămurească, pentru că altfel o să scadă foarte mult încrederea în instituţiile statului, că instituţia asta a alegerii e cea mai importantă instituţie a democraţiei, cea în care oamenii decid cine îi conduce. Deci e foarte, foarte important ca instituţiile pe care le-am menţionat să lămurească ce s-a întâmplat”, a afirmat Nicuşor Dan la Antena 3, potrivit News.ro.

El a fost întrebat cum vede prelungirea mandatului preşedintelui Iohannis până în luna mai, atunci când vor avea loc alegerile prezidenţiale.

„Pentru imaginea României, care nu e cea mai fericită zilele astea, încă o demisie a unui şef de stat nu cred că ar fi cel mai fericit lucru. Dar, cel mai important este, şi am spus şi o repet, preşedintele României are cea mai mare responsabilitate în a lămuri ce s-a întâmplat la alegerile anulate din 24 noiembrie pentru că el este şeful CSAT-ului, el lucrează cu serviciile, deci cu informaţiile şi bineînţeles că pentru o chestiune aşa de importantă el lucrează, e în contact direct, cu partenerii noştri străini care eventual pot să ne aducă informaţii suplimentare pentru o eventuală implicaţie a unui stat trăin care nu poate să fie decât Rusia. Deci eu cred că preşedintele Iohannis are această principală responsabilitate de a lămuri ce s-a întâmplat”, a mai declarat edilul Capitalei, care a anunţat anterior că va candida în alegerile prezindeţiale ca independent.

Nicuşor Dan a mai fost întrebat dacă anularea alegerilor motivele sunt exterioare României, mai degrabă interioare României sau toate la un loc.

„Cred că toate la un loc. Adică pe de o parte am avut, şi asta este simplu şi s-a dovedit am avut o discrepanţă mare între un candidat care a spus cheltuiel zero şi o campanie de care orice specialist spune că ea costă şi costă în mod considerabil, în ceea ce priveşte dacă vorbim de mecanismele tehnice care au fost folosite, tehnologia IT şi toate celelalte care au fost folosite, e mult superioră faţă de ce au folosit contracandidaţii. Şi astea sunt lucruri care există, dar care costă”, a răspuns Nicuşor Dan.

Primarul general al Capitalei a subliniat că mai degrabă înclină să creadă că Moscova a fost implicată în alegerile prezidențiale.

„Pe de altă parte, eu înclin să cred că a fost o influenţă a Rusiei adică ceea ce eu cred este există este o reţea de site-uri, de mici reviste online care se promovează toate între ele şi care promovează narativul Rusiei, deci asta este un fapt. Trebuie dovedit dacă această reţea în mod organic sau plătită a ajutat campania lui Călin Georgescu. La asta, în opinia mea, nu avem încă dovadă”, a afirmat Nicuşor Dan.