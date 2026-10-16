Nicușor Dan: „Cred că are foarte mari șanse să treacă acest guvern”. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă este mulțumit de formula guvernamentală

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri seară, la Bruxelles, că Guvernul Luca Niculescu are „foarte mari șanse” să treacă de votul Parlamentului.

„Eu sunt bucuros că există acorduri între primul-ministru şi partide. Aceste acorduri prevăd o stabilitate de care România are nevoie, pentru rectificare, care e urgenta, pentru bugetul pe anul viitor, pe care eu sper să-l trecem prin Parlament anul acesta şi pe chestiuni de bun-simţ care asigură stabilitatea guvernării pe o perioadă semnificativă din momentul ăsta. Este o aşteptare pe care românii au avut-o şi eu sunt bucuros că ea devine realitate. Evident că m-aş bucura ca ea să fi devenit realitate acum 4 luni”

Întrebat dacă este mulțumit de formula guvernamentală, șeful statului a spus că decizia aparține partidelor și Parlamentului.

„Nu trebuie să fiu eu mulțumit. Suntem într-o democrație. Într-o democrație, oamenii votează partide și partidele, prin votul din Parlament, pun Guvern”, a spus șeful statului.

Lista de miniștri și programul de guvernare al Executivului condus de Luca Niculescu au fost depuse, joi seara, la Parlament.

PSD va avea 11 din cele 17 portofolii din cabinetul Luca Niculescu.