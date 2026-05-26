Nicușor Dan, criticat de opoziție pentru contractul de lobby din SUA. „Este recunoaşterea unui eşec de un an de zile”

Prim-vicepreşedintele AUR, Dan Dungaciu, a criticat marți decizia Administraţiei Prezidenţiale de a plăti peste jumătate de milion de dolari pe lună pentru un contract de lobby în Statele Unite, susținând că în acest fel președintele Nicușor Dan „a compromis” poziția României pe plan extern şi „încearcă să cumpere influenţă şi bunăvoinţă politică la Washington pe bani publici”.

„Este recunoaşterea unui eşec de un an de zile”, a declarat Dan Dungaciu, conform unui comunicat al AUR.

„Ni s-a pus în cârcă faptul că am fi plătit ceea ce n-am plătit niciodată, când mergeam în Statele Unite şi vorbeam despre Donald Trump, publicam cărţi despre Donald Trump şi făceam conferinţe despre Donald Trump. La vremea respectivă am fost acuzaţi că eram prea aproape de administraţia Trump. După un an de zile, în care nu s-a întâmplat nimic, se schimbă kalimera. Statul român schimbă piciorul. Ar trebui desfiinţată ambasada, chemaţi toţi acasă, pentru că e clar că nu au livrat nimic. Ar trebui ca Ministerul de Externe, cel puţin pe partea atlantică, dacă vreţi, să fie închis, pentru că nu a livrat nimic”, a spus Dungaciu.

Liderul AUR susține că România transmite imaginea unui stat fără direcţie, care îşi schimbă politica externă în funcţie de interesele de moment ale celor aflaţi la putere, iar acest lucru afectează grav credibilitatea externă a ţării.

„Americanii se vor uita la noi exact în acelaşi fel, pentru că nu vor avea încredere până la capăt în această administraţie. Iar europenii se vor uita la noi, şi germanii în special, ca la nişte oameni care iarăşi schimbă piciorul. Americanii se vor uita la noi ca la unii care încearcă acum să le cumpere bunăvoinţa cu sume şi mai mari. Deci vom ieşi prost şi faţă de americani, şi faţă de europeni”, a susținut Dungaciu.

El acuză că acest contract de lobby este „încercarea Administraţiei Prezidenţiale de a acoperi criza de legitimitate şi efectele politice provocate de anularea alegerilor”.

„Asta este miza: să-şi cumpere liniştea. Şi asta este miza tuturor discuţiilor care se fac acum în jurul proiectelor asumate de statul român, în care sunt implicaţi foarte mulţi lobbyişti din Statele Unite. Să ştiţi că firma respectivă este apropiată de democraţi, firma pe care a angajat-o domnul Nicuşor Dan. Nu ştiu cine l-a sfătuit. Cred că, mai degrabă, cineva a vrut să-l îngroape”, a precizat Dan Dungaciu.

Prim-vicepreşedintele AUR mai susține că SUA „nu au încredere” în actuala putere din România iar partenerii din Europa o suspectează de „duplicitate şi oportunism”.

Contractul anunțat de Administrația Prezidențială

Administrația Prezidențială a anunțat, luni, că a încheiat un contract „de consultanță strategică și asistență în relațiile cu Guvernul și Congresul SUA”, în valoare de 565.000 dolari/lună, acesta fiind plafonul maxim pentru acordul încheiat pe o durată inițială de jumătate de an.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de către Cotroceni, contractul vizează creșterea capacității de apărare și de descurajare, atragerea de investiții cu impact semnificativ, integrarea în structuri internaționale importante, libera circulație a cetățenilor, combaterea traficului de persoane și a criminalității transnaționale.

Firma contractată este Eversheds Sutherland (US) LLP, aceasta fiind descrisă de Administrația Prezidențială drept „o societate globală prezentă și în România, cu o experiență semnificativă în domeniul relațiilor guvernamentale și al consultanței strategice”.

Contractul AUR cu o firmă de lobby din SUA

AUR a negat în 2025 că a avut un contract cu o firmă americană de lobby, BGD Legal and Consulting, după ce documentul a fost publicat, anul trecut, de Departamentul de Justiție al SUA și preluat de presa din România.

Anul acesta firma de lobby care a raportat oficial contractul de 1,5 milioane de dolari pentru promovarea lui George Simion în SUA înainte de alegerile prezidențiale, a cerut daune unei alte firme de lobby care îi garantase întâlniri ale clientului lor cu Trump și alți oficiali ai SUA, potrivit unui document înaintat anul trecut unei instanțe americane, dezvăluit de Antena 3 CNN.