Cum a rămas George Simion fără întâlniri promise cu Trump, Vance și Rubio în SUA. AUR a negat că le-a plătit, dar firma de lobby a cerut daune în instanță pentru că nu s-au mai organizat / DOCUMENT

Firma de lobby care a raportat oficial un contract de 1,5 milioane de dolari semnat cu partidul AUR, pentru promovarea lui George Simion în SUA înainte de alegerile prezidențiale, a cerut daune unei alte firme de lobby care îi garantase întâlniri ale clientului lor cu Trump și alți oficiali ai SUA, reiese din documentul înaintat anul trecut unei instanțe americane, dezvăluit de Antena 3 CNN.



BGD Legal Consulting este o firmă americană de lobby al cărei contract cu AUR a fost publicat, anul trecut, de Departamentul de Justiție al SUA.

Documentul este semnat Marius Lulea, fost prim-vicepreşedinte AUR, și confirmă că partidul a acceptat contractul încheiat în 31 martie în SUA cu firma de lobby.

Partidul AUR a negat până acum existența acestui contract, Marius Lulea declarând inițial că este doar un draft. Reprezentanții AUR și-au menținut poziția inclusiv după ce a apărut pe site-ul Departamentului de Justiție, iar AEP a declanșat un control care vizează contractul.

Contactat de HotNews azi, Lulea declară că „nu există niciun contract, nu e făcută nici o plată”. George Simion nu a putut fi contactat.

Firma acuzată a promis întâlniri cu Trump, Vance și Rubio

Potrivit plângerii din 5 iunie 2025, depusă la o instanță din Georgia, BGD Legal Consulting a plătit 100.000 de dolari către o altă firmă de lobby, Obsidian Advisory LLC, care garanta că va organiza întâlniri cu Donald Trump, cu Vicepreședintele SUA, JD Vance, și cu Secretarul de Stat Marco Rubio, la reședința președintelui american de la Mar-a-Lago, Florida.

„În urma înțelegerii, pârâților (Obsidian Advisory LLC) li s-au plătit 100.000,00 dolari în termen de 15 zile de la semnarea acordului, restul de 400.000,00 dolari urmând a fi achitați la îndeplinirea obligațiilor”, arată plângerea depusă BGD Legal Consulting la o instanță din Statele Unite.

Au trimis programul întâlnirilor

După ce a fost semnat contractul și banii au fost transferați, reprezentanții BGD Legal Consulting spun, în plângere, că cei de la Obsidian Advisory LLC i-au informat că au stabilit întâlniri cu Donald Trump pentru membri din conducerea AUR.

„Pârâții (Obsidian Advisory LLC) au trimis reclamantului (BGD Legal Consulting) un program în care se menționa că Chris Ruddy, directorul general al NewsMax, urma să găzduiască un membru senior al AUR la Mar-a-Lago în weekendul de Paște și să organizeze o întâlnire și o sesiune foto cu președintele”, potrivit plângerii.

Interviul lui George Simion de la NewsMax, o televiziune americană conservatoare, de dreapta, a fost publicat pe 13 mai 2025. Dar nu fusese stabilit de Obsidian, așa cum promiseseră, ci de BGD Legal Consulting, după cum chiar ei afirmă în plângere.

„Nu va avea loc nicio întâlnire în Florida”

Firma angajată de AUR a fost informată, joi, cu două zile înainte de întâlnirile care urmau să aibă loc, că președintele Trump nu va fi în Florida și că, de fapt, nu vor mai exista.

„În momentul în care pârâtul a informat reclamantul că nu va avea loc nicio întâlnire în Florida, delegația AUR călătorise deja în Statele Unite, suportând cheltuieli semnificative”, scrie în plângerea în instanță formulată de BGD Legal Consulting.

Compania Obsidian le promisese celor de la BGD Legal Consulting și că Politico va publica un articol despre vizita delegației AUR în Statele Unite. „Articolul din Politico promis nu a fost niciodată publicat”, scrie în plângere.

„Reclamantul a suferit daune reale și indirecte”

O zi mai târziu, firma de lobby acuzată revine și spune că a obținut în schimb o întâlnire cu secretarul de stat la Departamentul de Stat pentru acea vineri, însă nici aceea nu a mai avut loc.

„Reclamantul a suferit daune reale și indirecte în valoare de peste 4.600.000,00 dolari”, acuză BGD Legal Consulting.

Procesul dintre cele două companii s-a terminat tot în iunie, dar nu a fost tranșat pe fond. Instanța a decis că plângerea nu stabilește corect competența, pentru că reclamanții nu au indicat cetățenia membrilor celor două firme implicate.

Ce spun liderii AUR

Marius Lulea, care anul trecut era prim-vicepreședinte al AUR, mâna dreaptă a lui Simion și cel care se ocupa de contractele partidului și a cărui semnătură apare pe contractul dintre AUR și BGD Legal Consulting, a declarat, pentru HotNews, că „nu există niciun contract nu e făcută nici o plată, a verificat și AEP plățile, cel puțin nu semnate de mine sau știute de mine”.

HotNews l-a întrebat dacă scopul deplasării delegației AUR în SUA a fost întâlnirea cu Donald Trump.

„Nu cunosc detalii despre scopul vizitei. Eu nu știu programul colegilor. Personal nu cred că te vezi cu Trump dacă dai 1,5 milioane de dolari, mai ales prin intermediari, ar fi catastrofal dacă ar fi așa, ca să nu fie ironic”, a fost răspunsul lui Lulea.

În aprilie, senatorul AUR Petrișor Peiu a susținut că „nu există acel contract”: „Ce ați văzut dvs. e un draft”, le-a spus el atunci jurnaliștilor.

Întrebat de ce documentul este înregistrat pe site-ul oficial al Departamentului Justiției din SUA, dacă este vorba doar despre un draft, Peiu a declarat în continuare că este doar un proiect. „Proiectul e înregistrat pe site”, a spus el.

HotNews a solicitat un punct de vedere din partea lui George Simion, însă, până la publicarea acestui articol, liderul AUR nu a răspuns solicitărilor redacției.

În aprilie, însă, a negat și el că a fost încheiat contractul de lobby pentru călătoria sa în Statele Unite. „Nu a existat nicio plată”, a spus atunci George Simion, președintele AUR.

AEP a făcut controale, dar nu a publicat rezultatele

Pe 24 aprilie 2025, AEP a anunțat oficial că începe un control „privind verificarea finanțării activității AUR pentru campania electorală pentru alegerea Președintelui României din anul 2025, precum și a finanțării activității curente a acestei formațiuni politice”.

Autoritatea Electorală Permanentă a decis să înceapă verificările după ce G4Media și România TV au relatat despre existența unui contract prin care George Simion e promovat în SUA contra 1,5 milioane de dolari.

Pe documentele publice prezente pe site-ul Departamentului de Justiție, contractul de 1,5 milioane de dolari apare datat pe 18 aprilie 2025.

În schimbul sumei, liderii AUR urmau să beneficieze de promovare în mass-media de peste Ocean, conform documentului prezent pe site-ul Departamentului de Justiție al SUA.

AEP nu a făcut publice, până acum, concluziile verificărilor sale în acest caz. HotNews a solicitat informații instituției, însă până la publicarea acestui material nu am primit niciun răspuns.