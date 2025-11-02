Nicușor Dan, criticat de un senator PSD, după ce a fost la evenimentul USR: „La fel ca Bolojan, întinde prea mult coarda. Se poate rupe când le e lumea mai dragă”

Nicușor Dan, alături de Cătălin Drulă și Dominic Fritz, duminică, 2 noiembrie 2025, la evenimentul de lansare a candidaturii lui Drulă la Primăria Capitalei. Inquam Photos / Codrin Unici

Senatorul PSD Daniel Zamfir l-a criticat duminică pe președintele Nicușor Dan pentru decizia de a participa la evenimentul USR de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei.

Social-democratul susține că președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan „întind prea mult coarda”.

„Orice echilibru pe care trebuie să-l ofere președintele, obligat de Constituție, e călcat în picioare. Constitutia a ajuns o hârtie fără nicio valoare. Reziștii vor să pună stăpânire pe țară. Pentru că au președintele lor căruia nu-i pasă de nimic. Cred că, la fel ca Bolojan, întinde prea mult coarda. Iar coarda se poate rupe când le e lumea mai draga”, a declarat Daniel Zamfir, duminică, într-o postare pe Facebook.

Nicușor Dan a fost prezent, duminică, la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă, unde a susținut și un discurs.

Ce prevede Constituția

Legea fundamentală îi interzice președintelui în funcție să facă parte dintr-un partid politic, însă nu există nicio prevedere privind susținerea sau participarea la congresele sau adunările unor partide politice.

„În timpul mandatului, Preşedintele României nu poate fi membru al unui partid şi nu poate îndeplini nici o altă funcţie publică sau privată”, conform Constituției.

„Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării. Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate”, conform Constituției.

Nicușor Dan nu este primul președinte care participă la un eveniment de partid în timpul mandatului. Klaus Iohannis a luat parte la Congresul PNL din 2021, Traian Băsescu a fost la Congresul PDL din 2013, iar Ion Iliescu a fost apropiat de PDSR/PSD.