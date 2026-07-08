Nicușor Dan: „Îmi doresc să am cât mai multe întâlniri cu oameni de afaceri relevanți”

Dragic este și investitor minoritar în firma imobiliară One, companie cu care Nicușor Dan a avut numeroase conflicte când era primar la București. Dan a acuzat firma imobiliară One că distruge orașul și construiește ilegal. La rândul lui, unul dintre acționarii mari ai companiei, Victor Căpitanu , l-a atacat public pe primar, cu declarații legate de politică, lucru mai puțin uzual în business.

Unul dintre sponsorii evenimentului a fost Sacha Dragic, patronul Superbet, cea mai mare firmă de jocuri de noroc din România.

HotNews l-a întrebat pe președinte, la finalul summitului NATO din Turcia, despre natura escalei de la Cluj, când a participat la o cină privată, după evenimentul Techsylvania. Președintele nu a fost la eveniment, ci doar la cină. Atât Palatul Cotroceni, cât și organizatorii cinei nu au făcut publici participanții.

HotNews l-a întrebat pe președintele României dacă poate spune publicului ce a discutat cu Sacha Dragic, unul dintre cei 10-12 participanți nenominalizați de Administrația Prezidențială, care au avut recent o cină privată, la Cluj, cu președintele. Ce a răspuns președintele.

„Puteți spune publicului din România, vă rugăm, ce ați discutat la cina de la Cluj, unde au fost mai mulți oameni, cu Sacha Dragic, fondatorul celei mai mari firme de jocuri de noroc din România și investitor minoritar în One, compania imobiliară cu care ați avut un îndelungat conflict?”, a fost întrebarea HotNews adresată președintelui Nicușor Dan.

„Da, nu m-am dus acolo ca să mă întâlnesc cu domnul Dragic. TechSylvania se numește evenimentul, are 10 sau 15 ani de când funcționează, aduce investitori din zona de tehnologie din lume. Dacă nu am fi fost într-un context de criză politică, probabil că m-aș fi dus la mai multe evenimente din cadrul acestui forum de afaceri și la cina pe care o cunoașteți au fost prezenți 10-12 oameni, cei mai importanți din cei 3.000 care au participat la eveniment, care au avut curiozitatea să discute cu președintele României despre oportunități de afaceri în România și despre cum vede președintele viitorul economic al acestei țări”, a răspuns Nicușor Dan.

Conform informațiilor HotNews, Nicușor Dan a fost la Cluj ca să se vadă în primul rând cu Sacha Dragic.

„Îmi doresc să am cât mai multe astfel de întâlniri cu oameni relevanți”, a răspuns șeful statului.

Întrebat, pentru clarificare, dacă el consideră că fenomenul jocurilor de noroc este unul periculos în România, președintele a precizat: „Nu sunt… E o întrebare cu multe, cu multe nuanțe: legal, ilegal, de la ce vârstă, cum se promovează, între ce ore, cărui public. E o dezbatere pe care trebuie să o avem în societate”.

Amploarea jocurilor de noroc în România în atenția BNR

Magnitudinea și reglementările jocurilor de noroc sunt o temă complexă în societate. Iar dezbaterea, după cum a spus președintele, nu există.

Referirea punctelor de vedere diferite este mai rar întâlnită, în aceeași conversație. Încercând o sinteză care să prezinte mai multe perspective, aceasta ar fi următoarea, în formă simplificată:



Banca Națională a României a realizat un raport în care a menționat că, în 2023, cele mai multe plăți realizate de români cu cardul sunt, de departe, la jocurile de noroc.

O analiză HotNews a arătat că în primele cinci luni din 2025, românii au jucat circa 5.5 miliarde de lei la jocurile de noroc. Suma depășește totalul cheltuielilor de cazare a turiștilor în hotelurile din întreaga țară.

Industria spune că aduce 1,3 miliarde de euro la buget pe an

La rândul său industria jocurilor de noroc menționează că aceste sume jucate se întorc, într-o măsură importantă, la jucători.

Asta pe lângă impozitele care sunt colectate într-un raport de 99,31%, mult peste media colectării din alte industrii, susține FedBet, federația firmelor din piață. Industria vorbește despre 1,3 miliarde de euro contribuție la buget.

„Statul pierzător”

Pe de altă parte, un recent studiu realizat în Italia se intitulează „Statul Pierzător”. El analizează cifrele. Rezultatul? Impozitele acumulate de statul italian de la jocurile de noroc nu acoperă cheltuielile aceluiași stat, în privința dependenței și a costurilor sociale.

În Parlament, au fost depuse 21 de proiecte de lege referitoare la jocurile de noroc în ultimii șapte ani. Multe au fost respinse sau îngropate, fără să ajungă la un vot final, potrivit unei analize Hotnews.

Fenomenul jocurilor la negru. 23 de miliarde de euro neîncasați în UE

În același timp, firmele legale susțin că pariurile ilegale sunt cele care impactează cu adevărat negativ și necontrolat societatea.

O investigație a GOLAZO a arătat că la 31 de firme legale, există peste 1.600 de siteuri care își derulează activitatea la negru, fără nicio protecție oferită celor care joacă și fără ca autoritățile să depună eforturi sistematice de localizare și stopare a jocului ilegal.

Chiar miercuri, un raport al Parlamentului European arată că piaţa ilegală a jocurilor de noroc online care vizează consumatorii din Uniunea Europeană a ajuns la 91,6 miliarde de euro în 2025, în creştere cu aproximativ 14% faţă de anul anterior, scrie News.ro. În același timp, statele membre au pierdut aproape 23 de miliarde de euro din taxe neîncasate, potrivit unui studiu prezentat în Parlamentul European.

Cina privată de la Cluj

Înainte să plece, la finalul lunii iunie, în Polonia la Summitul Flancului Estic, președintele Nicușor Dan a făcut o escală la Cluj. Administrația Prezidențială nu a comunicat oficial deplasarea. HotNews a aflat că președintele a participat la o cină privată cu mai mulți oameni de afaceri.

Unul dintre participanți, Sacha Dragic, patronul celei mai mari firme de jocuri de noroc din România și investitor în firma imobiliară One, a confirmat pentru redacție că s-a văzut cu președintele Dan.

Cina cu organizatorii și invitații de la evenimentul de tehnologie Techsylvania a avut loc la restaurantul Da Pino, aflat în centrul orașului, iar președintele a fost însoțit la eveniment, potrivit imaginilor de la ieșire, de una dintre principalele sale consiliere prezidențiale, Diana Iancu.

La ieșire, președintele a acordat câteva declarații presei și a făcut o baie de mulțime cu clujenii aflați în trecere prin zonă.

Techsylvania a reunit la Cluj reprezentanți ai unor companii precum Amadeus Capital Partners, OpenAi, Crunchbase, Aircash, Unicredit Bank, Superbet sau Google.

Partenerul strategic al evenimentului a fost grupul Superbet, liderul pieței de jocuri de noroc din România și companie care s-a extins pe mai multe piețe, inclusiv în Brazilia. Superbet și-a schimbat numele în Super Technologies. Firma și-a propus să devină „o companie de top din sectorul global al tehnologiei și divertismentului”, potrivit comunicării oficiale a Superbet.

Sacha Dragic, fondatorul Superbet a fost unul dintre principalii speakeri ai evenimentului Techsylvania de la Cluj.

Dragic, investitor în gambling și în media, a investit masiv și în afacerea imobiliară One United. Dragic a cumpărat mai multe proprietăți mari ale One.

Principalii acționari ai One United au fost unii dintre cei mai înverșunați adversari ai lui Nicușor Dan pe vremea când acesta era primarul general al Capitalei.

Primarul Dan a atacat în instanță unele dintre cele mai mari și cunoscute complexuri imobiliare ale One: One Floreasca Towers și One Lake District, One Modrogan. Primarul a invocat nereguli urbanistice.

La rândul lor, acționarii One au ripostat. Unul dintre ei l-a atacat explicit pe primar în 2023, sugerând că este un politician care nu construiește, în București, ci este ostil mediului de afaceri.

Administrația Prezidențială nu a transmis nicio altă informație despre cina privată la care a participat președintele, detalii despre discuții sau interlocutorii președintelui.

Hotnews a încercat să afle mai multe de la organizatorii evenimentului, dar aceștia au refuzat să ofere orice informație motivând că a fost vorba de un eveniment privat. „A fost o cină privată, la care au participat si câțiva invitați de la noi”, au transmis aceștia.

Totuși, fondatorul Superbet, Sacha Dragic, a reacționat scurt într-un mesaj transmis la întrebările Hotnews. „Așa cum se obișnuiește în astfel de contexte, la finalul unei zile dedicate discuțiilor despre transformările tehnologice despre lumea în care trăim, a avut loc o cină cu speakerii – reprezentanți ai unora dintre cele importante companii din acest domeniu la nivel global. Nu putem decât să ne bucurăm că domnia sa a ales să dea dovadă de deschidere față de astfel de actori de top din industria tech”, a declarat Sacha Dragic.