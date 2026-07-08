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Actualitate

Nicușor Dan: „Îmi doresc să am cât mai multe întâlniri cu oameni de afaceri relevanți”

Andrei Stan, Laurențiu Ungureanu
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HotNews l-a întrebat pe președintele României dacă poate spune publicului ce a discutat cu Sacha Dragic, unul dintre cei 10-12 participanți nenominalizați de Administrația Prezidențială, care au avut recent o cină privată, la Cluj, cu președintele. Ce a răspuns președintele.

  • Dragic este fondatorul Superbet și deține un număr mic de participații la One, firmă imobiliară numită „mafie imobliară” de Nicușor Dan pe când era primar la București.
  • Atunci, Victor Căpitanu, CEO și acționar semnificativ al dezvoltatorului imobiliar l-a atacat politic pe Nicușor Dan, înaintea campaniei electorale din 2023: „Chiar dacă administraţia actuală ar mai primi un mandat şi nu am mai depune nicio autorizaţie în următorii cinci ani, avem ce construi doar pe autorizaţiile existente”.

HotNews l-a întrebat pe președinte, la finalul summitului NATO din Turcia, despre natura escalei de la Cluj, când a participat la o cină privată, după evenimentul Techsylvania. Președintele nu a fost la eveniment, ci doar la cină. Atât Palatul Cotroceni, cât și organizatorii cinei nu au făcut publici participanții.

Unul dintre sponsorii evenimentului a fost Sacha Dragic, patronul Superbet, cea mai mare firmă de jocuri de noroc din România.

Dragic este și investitor minoritar în firma imobiliară One, companie cu care Nicușor Dan a avut numeroase conflicte când era primar la București. Dan a acuzat firma imobiliară One că distruge orașul și construiește ilegal. La rândul lui, unul dintre acționarii mari ai companiei, Victor Căpitanu, l-a atacat public pe primar, cu declarații legate de politică, lucru mai puțin uzual în business.

Cina de la Cluj