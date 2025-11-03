Caracatița pariurilor ilegale cuprinde România: la 31 de firme legal înregistrate există peste 1.600 de siteuri care țintesc românii cu „pariuri la negru” / De la păcănele pe calculator la cazinouri acasă la interlopi / Ce fac autoritățile?

800.000 de euro sunt doar profiturile recente, estimate de poliția din mai multe țări europene că au fost câștigate de către o singură rețea de pariuri aranjate. Rețeaua a fost recent arestată și era condusă de un român din Spania, care plătea jucători de tenis să piardă meciurile. E doar o felie mică dintr-un fenomen extrem de periculos pentru români. Jurnalistul Cătălin Țepelin, redactor-șef al publicației de sport GOLAZO, publică astăzi primul episod al „Caracatiței pariurilor ilegale”.

Sportul mondial este atacat zi de zi în relația de încredere cu fanii săi, pariorilor li se pot fura datele, inclusiv cele bancare, iar bugetele țărilor sunt fraudate de un fenomen ce pare imposibil de oprit: pariurile ilegale.

Cum funcționează aceste rețele de gambling subteran? Ce sume se rostogolesc? Ce se întâmplă în România? Ce fac autoritățile? GOLAZO.ro, siteul de sport al HotNews, a publicat luni dimineață primul episod al unei serii despre pariurile clandestine și despre impactul jocurilor de noroc în societate.

„Este copleșitor și extrem de periculos ce se întâmplă!”

„Dacă azi închidem 10 site-uri ilegale, mâine apar alte 20 în loc. Este copleșitor și extrem de periculos ce se întâmplă! Știu, sună a apocalipsă, dar așa e”.

Mărturia de mai sus a fost consemnată recent, în Finlanda, de către GOLAZO.RO într-un dialog cu un om care lucrează la vârful unei autorități europene de reglementare a jocurilor de noroc. El descrie un fenomen neimpozabil, ocult și care nu respectă aproape nicio regulă.

Oficialul european a discutat cu GOLAZO în Finlanda și a oferit detalii cu condiția păstrării confidențialității personale, având în vedere pericolul care învăluie fenomenul jocurilor de noroc ilegale.

În SUA a intervenit FBI, care a arătat legătura dintre NBA, pariurile negre și Mafie

Industria ilegală funcționează majoritar dar nu exclusiv pe online, atât la pariuri sportive, cât și la jocuri de tip casino sau așa-numitele „păcănele”.

Trei exemple recente de asociere cu pariurile ilegale au izbucnit în lumea sportului mondial.

În SUA, într-o operațiune care a șocat industria sportului și fanii, intitulată „Nothing but bet” – ”Nimic în afară de pariuri”, șeful FBI a apărut în fața publicului american și a anunțat arestarea a trei cunoscuți antrenori și jucători din NBA, pentru pariuri ilegale. Au fost arestați și aproximativ 30 de membri ai Mafiei, puternic conectată, susține FBI, la sportul profesionist.

Într-un alt caz recent, în Turcia, autoritățile au demonstrat că din 571 de arbitri investigați, 371 dețin conturi active, iar 152 joacă în mod curent la pariuri.

Românul Bogdan V.

În Spania, ziarul El Pais a dezvăluit că „a fost arestat Bogdan V., cetățean român cu domiciliul în localitatea Cabanillas del Campo (Guadalajara, 10.000 de locuitori), care fusese deja arestat în urmă cu doi ani în cadrul unei alte operațiuni împotriva fraudei sportive”. Acum, Bogdan V. a fost arestat într-o operațiune mai largă.

O rețea din Europa a cooptat trei jucători de tenis, nu din TOP 100 ATP, ci mai jos clasați, care pierdeau meciurile pentru pariuri aranjate. 800.000 de euro este doar profitul recent înregistrat, la negru evident, de rețeaua care truca pariurile, evaluează polițiștii.

La noi, la fiecare companie legală, există 50 de siteuri ilegale

În România, siteurile „negre” sunt de peste 50 de ori mai numeroase decât numărul companiilor autorizate, care plătesc taxe și se supun reglementărilor statului român, conform raportului dintre cei 31 de jucători legali și siteurile teoretic „banate” de către ONJN, care depășesc 1.600.

„Doar în acest an, din ianuarie până în octombrie, am adăugat 125 de domenii noi pe lista neagră. În ultimele luni, ONJN a depus 44 de plângeri penale, inclusiv împotriva unor platforme nelicențiate cunoscute precum NVCasino, Verde Casino și Vulkan Casino”, a spus recent Vlad Soare, președinte ONJN.

La ora publicării acestui articol, toate cele 3 platforme ilegale invocate în declarația OJNJ către GOLAZO.ro sunt online și pot fi accesate fără nicio restricție pe teritoriul României.

Piața subterană e corelată cu infracțiuni majore

De obicei, spun specialiștii, piața neagră este asociată cu infracțiuni ce variază de la fraudă la șantaj și de la trafic de persoane la crimă organizată.

Mai multe analize făcute publice în ultimii ani semnalează o răspândire incredibilă a pariurilor ilegale. De exemplu, o cercetare a unui organism din Asia arăta, în 2022, că 61% din totalul pariurilor online proveneau, de fapt, din piața neagră. Și zona pariurilor ilegale creștea de două ori mai repede decât cea reglementată!

Azi, aproape 4 ani mai târziu, pariurile ilegale au sărit, la nivel mondial, de 70%.

Puteți număra atâtea trilioane?

„Jocurile de noroc ilegale sunt principalul pericol pentru integritatea sportului, dar și a societăților în general”. Concluzia a răsunat pe mai multe voci la evenimente majore din ultimul timp, în fața unor audiențe formate din cercetători, autorități, sportivi de elită și jurnaliști. Toți se tem de amploarea fenomenului și caută soluții să-l țină în frâu.

„Pariurile ilegale însumează 1,7 trilioane de dolari americani pe an”, a șocat jurnalistul Philippe Auclair pe scena Play the Game, o conferință despre pericolele la adresa integrității sportului, desfășurată recent în Finlanda.

Ca să înțelegeți mai bine amploarea fenomenului subteran, un trilion înseamnă o mie de miliarde. Are 12 zerouri. Deci pariurile ilegale generează 1.700.000.000.000 de dolari pe an.

Diferența dintre legal și ilegal, la jocurile de noroc

Ce înseamnă pariuri ilegale?

Online: acele pariuri sau jocuri oferite de site-uri sau aplicații care nu sunt acreditate în țara unde ele pot fi accesate.

Offline: aparate, săli de jocuri sau cazinouri fără licență.

Acreditarea / licențierea prespune încadrarea într-un anumit set de reguli, care diferă de la țară la țară și poate include de la taxe și impozite până la măsuri de protecție pentru jucători (limită de vârstă, limitarea sumelor jucate, autoexcludere, programe anti-adicție etc).

De exemplu, în România, în afară de casele de jocuri de noroc care-și desfășoară activitatea legale, pot fi accesate sute de site-uri ilegale. Asta este partea online.

Cazinourile clandestine de la interlopi

„Iar pentru offline, să știți că sunt și la noi atât cazinouri clandestine organizate de diverși interlopi, cât și afaceri mici-mijlocii, cu câteva aparate de păcănele care funcționează pe blat pe la sate și comune, acolo unde ele au fost interzise prin lege”, a explicat pentru GOLAZO.ro o sursă din piață.

Pariuri negre în România – cifre

Surse din industrie au avansat, în documentarea acestei serii de articole, ideea că peste 30% din încasările din jocuri de noroc în România merg în piața neagră.

„Iar proporția dintre pariuri sportive și casino sau păcănele e foarte dezechilibrată, în sensul că a doua categorie e cea unde se învârt, de departe, cele mai mari sume”, spune un specialist din industrie.

Nu există cifre oficiale sau studii autorizate.

Singurele statistici care pot sugera amploarea fenomenului în România sunt pe site-ul ONJN (Oficiu Național pentru Jocuri de Noroc). Ce dimensiune indică acestea?

Acum, România are 31 de operatori licențiați. De la Superbet, Betano, Fortuna etc, cunoscute în principal pentru pariuri sportive, până la platforme care oferă doar jocuri de cazino sau așa numitele „păcănele”.

În același timp, ONJN are o „listă neagră” pe care s-au adunat, în timp, nu mai puțin de – atenție! – 1.603 site-uri care oferă jocuri de noroc ilegale!

Ce face Statul român, prin ONJN, în continuarea articolului publicat astăzi de GOLAZO.ro.