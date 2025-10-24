Nicușor Dan, despre creșterea salariului minim: „Este posibil ca mii de oameni să-și piardă locurile de muncă”

Președintele Nicușor Dan a afirmat, vineri, la Iași, că o eventuală creștere a salariului minim ar trebui să țină seama de riscul ca unele activități economice să devină necompetitive din cauza costurilor legate de forța de muncă. Totodată, el s-a arătat dispus să medieze între partenerii sociali pe acest subiect.

Nicușor Dan a menționat că directiva europeană privind salariul minim a fost contestată la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), iar termenul pentru pronunțare a fost fixat în luna noiembrie, în perioada în care Guvernul va fi intrat deja în pregătirea bugetului de stat pentru anul 2026.

Pe lângă incertitudinea legată de obligațiile pe care le-ar avea România, ca membră a Uniunii Europene, Nicușor Dan spune că partenerii sociali – Guvern, sindicate, patronate – ar trebui să aibă o discuție pe oportunitatea creșterii salariului minim.

„Evident că toată lumea vrea salarii mai mari. Pe de altă parte, este posibil ca, forțând un salariu minim prea mare, anumite activități să devină necompetitive în România și sute sau mii de oameni să-și piardă locurile de muncă. În măsura în care este nevoie de persoana mea pentru a media, sunt disponibil”, a declarat Nicușor Dan.

Majorarea salariului minim potrivit obligațiilor menționate în directiva europeană este un nou subiect de controverse în coaliție. Majorarea este susținută de către social-democrați, fostul ministru al Finanțelor Adrian Câciu afirmând că „PSD susține ferm creșterea salariului minim brut de la 1 ianuarie 2026”.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că a vorbit cu comisarul european Roxana Mînzatu, despre o îngheţare a salariului minim, aşa cum îşi doreşte premierul Ilie Bolojan şi aceasta i-a spus că se intră într-o zonă de infringement, dar că o să încerce să aibă o discuţie cu premierul şi va căuta o soluţie.

În schimb, ministrul de Finanțe Alexandru Nazare a afirmat că o creștere a salariului minim ar influența negativ competitivitatea economiei românești și ar pune o presiune fiscală și mai mare asupra firmelor mici.

„Din punctul meu de vedere, nu ne permitem să creştem salariul minim, astăzi, şi n-ar trebui să-l creştem. În momentul când vom avea un diagnostic foarte clar în coaliţie, vom anunţa acest lucru, dar ca şi atitudine, ca şi direcţie, acesta este punctul meu de vedere, pentru că totuşi trebuie să ne gândim un pic şi la competitivitatea economiei României”, a declarat Nazare.