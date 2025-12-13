Nicușor Dan: „A fi naționalist e o chestiune absolut legitimă. Îngrijorător este când ai un partid care ia copy-paste narativele Moscovei”

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat „cum îi va smulge pe români din brațele extremismului”, în ediția difuzată sâmbătă a emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D, și a spus că politicienii trebuie să recâștige „încrederea oamenilor în politică și administrație”.

În preambulul întrebării, realizatoarea emisiunii a vorbit despre ascensiunea AUR și despre nivelul euroscepticismului.

„O întrebare foarte bună (…). În momentul de față avem cumva în sondaje o simpatie pentru AUR undeva la 40%, dar multe din atributele acestei categorii de oameni nu sunt deloc îngrijorătoare, adică a fi naționalist e o chestiune absolut legitimă, a dori o păstrare a tradițiilor sau ceva de felul acesta e legitim, da, a pune în discuție anumite funcționări ale Uniunii Europene este legitim, și anume anumite moduri de a lua decizia sau ceva”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan a spus că „îngrijorător este când ai un partid care ia copy-paste narativele Moscovei”.

„Aici, într-adevăr, este îngrijorător”, a adăugat el, atrăgând atenția că este „un interes național” să nu se întâmple acest lucru.

„Ce trebuie noi să facem, trebuie, pe de o parte, că de acolo vin toate, să recâștigăm încrederea oamenilor în politică și administrație, așa cum se face de partidele care sunt la guvernare azi, și să reușim în dialogul public să decantăm ce e legitim și ce e nelegitim în ce spun oamenii ăștia”, a mai spus președintele.