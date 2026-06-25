Nicușor Dan, despre fotografia-surpriză de la Bruxelles, cu Pahonțu și Rareș Bogdan la masă, înaintea congresului decisiv al PNL: „Am fost să mănânc”

Președintele Nicușor Dan a explicat joi, răspunzând unei întrebări HotNews, de ce stătea la masă cu șeful Serviciului de Protecţie şi Pază (SPP), Lucian Pahonțu, dar și mai mulți politicieni, după imaginile surprinse săptămâna trecută în timpul deplasării sale la summitul UE de la Bruxelles.

Duminică, postul Digi24 a difuzat o fotografie surprinsă la Bruxelles, la un restaurant, unde se văd președintele Nicușor Dan, șeful SPP Lucian Pahonțu și trei europarlamentari români. Potrivit sursei citate, momentul a fost surprins joi, 18 iunie. Președintele Nicușor Dan se afla atunci la Bruxelles pentru a participa la reuniunea Consiliului European.

În imagine se văd șeful statului, precum și europarlamentarii Rareș Bogdan (PNL) și Victor Negrescu (PSD). Alături de președinte mai apar fostul premier desemnat Eugen Tomac (de asemenea europarlamentar), șeful SPP Lucian Pahonțu și consilierul de stat Valentin Naumescu.

Într-o conferință de presă susținută joi seară în Polonia, după ce a participat la summitul liderilor țărilor din flancul estic al NATO și înainte de întoarcerea în țară, președintele Nicușor Dan a fost întrebat de HotNews despre imaginile apărute săptămâna trecută.

„La aceeași masă, la o discuție care viza agenda Consiliului European, stătea și dl Pahonțu. Au existat mai multe întrebări în spațiul public cu privire la participarea sa la o discuție considerată a fi politică. Puteți să explicați publicului de ce participa șeful SPP la acea discuție?” – a fost întrebarea reporterului HotNews.

„Am fost să mănânc. Am fost la o întâlnire cu Manfred Weber (liderul Partidului Popular European – PPE), era în jurul prânzului. La această întâlnire a fost și Rareș Bogdan, care e lider al europarlamentarilor români din PPE”, a răspuns Nicușor Dan.

„Bineînțeles, am fost însoțit de domnul Pahonțu și întreaga echipă de securitate. Asta este legea de protecție a demnitarilor și președinților. (…) Ne-am așezat cu toții la acea terasa”, a continuat el.

Întrebat dacă se sfătuiește des cu șeful SPP, Lucian Pahonțu, președintele Nicușor Dan a răspuns: „Nu. Am mâncat la aceeași masă”.

Nicușor Dan, la masă cu mai mulți politicieni la Bruxelles, dar și cu șeful SPP, Lucian Pahonțu. Foto: Captură Digi24

Rareș Bogdan, despre poză: „Întâlniri firești”

„Președintele se vede cu reprezentanți de la Delegația Permanentă și cu reprezentanți ai Parlamentului European. Nu este nimic anormal. Sunt liderul Delegației României în PPE. Popularii europeni au cel mai mare grup politic din Parlamentul European. Am avut înainte o întâlnire cu Manfred Weber”, declara duminică, pentru HotNews, europarlamentarul liberal Rareș Bogdan.

În timp ce Digi24 difuza poza în care Rareș Bogdan stătea la masă cu Nicuşor Dan, Congresul PNL decidea excluderea liberalului din partid, dacă nu își va da singur demisia.

Ce a spus Eugen Tomac

„Președintele, în marja Consiliului European, are diverse întâlniri cu oficiali europeni. În cursul zilei respective a avut o întâlnire cu președintele PPE, Manfred Weber, și ulterior după această întrevedere am rămas, membrii delegației, la hotelul la care a avut loc întâlnirea și s-au alăturat cei doi lideri de delegații române, Victor Negrescu și Rareș Bogdan. Domnul Bogdan este liderul delegației PPE, domnul Negrescu al S&D”, a declarat de asemenea, pentru HotNews, Eugen Tomac, europarlamentar și consilier prezidențial.

El a mai afirmat că discuțiile au avut legătură cu agenda Consiliului European și nu cu formarea Guvernului. „Nu, nu are nicio legătură, plus că președintele a mai avut întâlniri și cu alți lideri și europarlamentari români și străini în cadrul acestei vizite la Bruxelles. Nu a fost singura”, a spus Tomac.

Reacția Cotroceniului: „Președintele are în mod constant contacte cu europarlamentari”

„Aflat la Bruxelles pentru reuniunea Consiliului European, președintele României, Nicușor Dan, a avut o întrevedere cu președintele Partidului Popular European, Manfred Weber. Ulterior, șeful statului și-a continuat discuțiile împreună cu membrii delegației care l-au însoțit, la acestea alăturându-se și alți europarlamentari români, în cadrul unei întâlniri desfășurate la restaurantul unde a avut loc întrevederea”, au transmis reprezentanții Administrației Prezidențiale, la solicitarea HotNews, referitor la imaginile apărute în presă.

„În cadrul deplasǎrilor de lucru la Bruxelles, președintele României are în mod constant contacte și schimburi de opinii cu reprezentanți ai instituțiilor europene, europarlamentari din partidele pro-occidentale și oficiali români, prezenți în același context”, potrivit reprezentanților Președinției.