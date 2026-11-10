Nicușor Dan, despre magistrații sancționați de Inspecția Judiciară după ce au vorbit despre „Justiția capturată”: „Să vină cu extras din acea decizie și cu justificarea că ei au dreptate”

„Care e dosarul cercetării și penalizării lor? Dați-mi situația lor, cu nume și prenume, când au fost penalizați de Inspecția Judiciară sau de CSM, astfel încât eu sau dvs, sau oricine e interesat de starea justiției să ceară hotărârile judecătorești, deciziile de sancționare”. Este răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat de un jurnalist de ce nu a avut nicio reacție după sancționarea de către Inspecția Judiciară sau CSM a magistraților care au vorbit în documentarul „Justiție Capturată”.

După ce jurnalistul a enumerat numele mai multor magistrați sancționați după ce au vorbit despre „capturarea justiției”, Nicușor Dan a spus că fiecare dintre aceștia ar trebui să meargă la el cu „un extras din plângerea lor și cu justificarea că ei au dreptate”: „Eu n-am văzut asta”.

Dialogul dintre jurnaliștul Sebastian Zachmann de la Recorder și președintele Nicușor Dan:

– Documentarul Recorder „Justiție capturată”. Într-un an de zile am văzut cum magistrații care au avut curajul să vorbească au fost cercetați de Inspecția Judiciară sau sancționați de CSM. N-ați avut nicio reacție publică. De ce ați tăcut?

– Am avut un dialog cu magistrații în lunile acelea, decembrie 2025, ianuarie 2026, februarie 2026. După asta, am intrat cu toții într-o criză politică, care ne-a luat toată energia de la a face orice altceva.

Pe ceea ce spuneți că s-a întâmplat, magistrați care în urma acțiunilor de protest să fi fost șicanați de Inspecția Judiciară sau CSM, acum, că nu mai discutăm de majorități, avem un guvern, sunt gata să reluăm dialogul.

Eu am criticat foarte des Inspecția Judiciară. Dacă românii spun că au încredere doar 25% dintre ei în sistemul de justiție și dacă Inspecția Judiciară este acel organ al sistemului de justiție care ar trebui să ne dea nouă garanția că sistemul de justiție funcționează bine, înseamnă logic că e o problemă cu Inspecția Judiciară.

Însă ceea ce noi nu avem în justiție, cum nu avem în multe zone, sunt dosare. Un document cu 30 de abuzuri sau 20 de abuzuri ale Inspecției Judiciare.

„Noi vorbim, dar niciodată nu facem un dosar în care să fie clar că ceea ce spunem este corect”

– Au venit la noi la presă, apoi au venit la Cotroceni și acei magistrați au fost penalizați.

– Care e dosarul cercetării și penalizării lor? Dați-mi situația lor, cu nume și prenume, când au fost penalizați de Inspecția Judiciară sau de CSM, astfel încât eu sau dvs, sau oricine e interesat de starea justiției să ceară hotărârile judecătorești, deciziile de sancționare.

Vreau să spun că în justiție, ca în multe alte domenii, noi vorbim – și poate avem dreptate – dar niciodată nu facem un dosar în care să fie clar că ceea ce spunem că este corect.

– Laurențiu Beșu – vă spune ceva numele ăsta? Sorina Marinaș? Mai am alte nume.

– Fiecare dintre ei ar trebui să vină cu un extras din acea decizie, cu un extras din plângerea lor față de CSM, cu ce a spus CSM și cu justificarea că ei au dreptate. Eu n-am văzut asta.

– Unde să vină?

– La mine, dacă vor. Eu nu știu dacă au fost sancționați, nu știu dacă au fost sancționați pentru delict de opinie.