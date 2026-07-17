Nicușor Dan, despre situația României: „Nu e așa un dezastru”. Președintele crede că partidele au și merite în ultimul an

Președintele Nicușor Dan a afirmat, într-un interviu pentru Observator, că situația României „nu e așa un dezastru cum pare că se subînțelege” adăugând că partidele au încercat, în ultimul an, să răspundă exigențelor societății, inclusiv prin faptul că nu au mai apărut scandaluri mari de corupție. Tototdată, șeful statului a spus că nu se teme de încercarea sa de suspendare, despre care a spus că este un demers ce nu poate fi luat în serios.

Președintele Nicușor Dan a admis că este frustrat că în ultimele 70 de zile nu a avut succes în a-i aduce pe liderii PSD și PNL la masă, pierzându-se energie care ar fi fost utile pentru alte lucruri. Însă șeful statului crede că sunt și părți bune de când a preluat mandatul de președinte.

„Ca să fim oneşti, în acest an și câteva luni nu am avut mari scandaluri de corupție. Adică, cumva, partidele politice, așa cum sunt ele, fiecare a încercat să răspundă exigențelor. Nu spun că sunt niște sfinți, Doamne ferește, nu spun că nu sunt zone în societate, companii, administraţii, care sunt protejate politic. Pe de altă parte, nu e așa un dezastru cum pare că se subînțelege”, a declarat Nicușor Dan.

„O temă evident neserioase”

Invitat să comenteze începerea demersurilor de către AUR pentru suspendarea sa din funcție, președintele Dan a spus că nu poate lua chestiunea în serios.

„Faptul că o temă evident neserioasă, cum este suspendarea, care trebuie să fie o sancțiune serioasă pentru niște încălcări serioase ale Constituției, e luată de o parte a populației în serios este un semn al neîncrederii generale față de clasa politică. În felul ăsta o percep. Pentru mine, ca persoană, că se va întâmpla asta, nu e ceva ce iau în serios”, a comentat Nicușor Dan.

În ce privește alegerile anticipate, șeful statului cred că discuția arată „imaturitate politică”, întrucât scrutinul nu va aduce schimbări semnificative în ce privește componența Parlamentului și ponderea partidelor care-l alcătuiesc.

„Asta e modul meu de a funcționa în viață, în politică: să încerc să estimez consecințele, pasul doi, pasul trei măcar, ale unei acțiuni. Mi se pare că multă lume e blocată la pasul întâi, într-o luptă foarte emoțională pentru niște chestiuni. Întrebarea e ce facem în pasul doi. Aici pare că lumea nu prea avansează”, crede președintele.

Totodată, el a reproșat partidelor că fac prea multe calcule legate de următoarele alegeri, chiar și în cazul în care vor avea loc la termen.

„Există tot timpul mirajul pentru politician, mirajul alegerilor viitoare. Adică, acum e cum e, dar o să vezi la alegerile din 2028, o să fie nemaipomenit. Meseria ta este să rezolvi problemele oamenilor între alegeri. Alegeri, în fine, ne mai criticăm unii pe alții, vedem ce mai facem. Dar meseria noastră este ca, între rândurile de alegeri, să reușim să ducem țara asta, prin politici sectoriale, într-o direcție corectă”, a conchis președintele.