Nicușor Dan, despre SUA și Parteneriatul Strategic. Ce își dorește președintele de la relația bilaterală

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj, vineri, de Ziua Prieteniei dintre România și SUA, și a spus că parteneriatul strategic dintre cele două țări a evoluat în 28 de ani „într-o manieră vibrantă și substanțială, în beneficiul cetățenilor români și americani”.

„Astăzi sărbătorim Ziua Prieteniei România – SUA, o ocazie specială de aduce valoare adăugată Parteneriatului nostru Strategic bilateral, care a evoluat de-a lungul a 28 de ani într-o manieră vibrantă și substanțială, în beneficiul cetățenilor români și americani. Parteneriatul nostru este puternic pentru că este o relație dinamică, care a continuat să crească, răspunzând priorităților comune, precum și evoluțiilor regionale și globale”, a scris Nicușor Dan, vineri, pe Twitter.

El a vorbit și despre așteptările pe care le are de la parteneriatul dintre România și SUA.

„Sunt încrezător că, prin eforturile noastre comune, vom putea să creștem investițiile bilaterale și oportunitățile de afaceri, să sporim securitatea și cooperarea în apărare și să ne continuăm excelenta colaborare în domeniul energiei nucleare. Aștept cu nerăbdare să văd potențialul vast al Parteneriatului nostru Strategic desfășurându-se în viitor”, a conchis Nicușor Dan.

În acest an, România și SUA aniversează 145 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice bilaterale și 28 de ani de când au fost ridicate la nivel de parteneriat strategic, arăta președintele Nicușor Dan în 2 iulie, cu ocazia discursului susținut la recepția organizată de ambasada americană la București pentru Ziua Independenței, când a declarat că „nucleul parteneriatului nostru rămâne angajamentul comun pentru securitatea și prosperitatea comunității noastre euroatlantice”.

Today we celebrate RO 🇷🇴– US 🇺🇸#FriendshipDay, a special occasion to bring added value to our bilateral Strategic Partnership, which has evolved along 28 years in a vibrant and substantial manner, to the benefit of Romanian and American citizens.

Our partnership is strong because…