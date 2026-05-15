Nicușor Dan, despre varianta de a-l renominaliza pe Bolojan premier: „N-aş vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză”

Preşedintele a spus, întrebat, vineri, de reporterul HotNews dacă consideră că o renominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcţia de premier ar fi „un experiment”, că un răspuns general este că nu ar vrea să numească un guvern care să nască o altă criză.

„Nu o să dau răspunsul particular, ci o să dau doar răspunsul general. Și un răspuns general este că nu aş vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză”, a răspuns Nicușor Dan.

Întrebarea vine în contextul în care Nicușor Dan a precizat marți că nu va face „experimente” când vine vorba despre desemnarea noului prim-ministru.

„Mă aștept ca partidele să-și păstreze opțiunile pe care le-au spus în spațiul public. Variante de guvern sprijinite de majoritate în Parlament sunt relativ puține. Nu voi face experimente, nu cred că este util pentru România, în care să propunem premier și să-i lăsăm să vedem dacă fac majoritate”, declara, marți, Nicușor Dan.

Întrebat, de asemenea, despre criticile că după moțiunea prin care a picat Guvernul nu i-a mulțumit lui Ilie Bolojan, Nicușor Dan a răspuns: „Îi mulțumesc domnului Bolojan pentru activitate, dar dumnealui e încă în funcție”.

Ce spune Nicușor Dan despre scenariul Sorin Grindeanu premier

Chestionat și dacă îl va desemna premier pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, în cazul în care PSD va avea majoritate parlamentară, Nicușor Dan a răspuns: „E o ipoteză care, în momentul ăsta, nu pare probabilă” (n.red.: ca PSD să aibă majoritate parlamentară).

Jurnalista a insistat: „Dar dacă se va concretiza?”, însă Nicușor Dan a răspuns scurt: „E o ipoteză”.

„Răspunsurile de tipul «îmi doresc ca…» trebuie să țină cont de realitatea parlamentară”

Despre afirmaţia lui Sorin Grindeanu, privind o refacere a coaliţiei cu PNL, dar fără USR, preşedintele a răspuns: „Haideţi să ascultăm toate partidele, cu condiţionările fiecăruia dintre ele”.

El a spus care va fi întrebarea „fundamentală” pe care o va adresa fiecărui partid, la consultările care încep luni la Cotroceni.

„Întrebarea fundamentală pentru fiecare dintre ele este care sa fie majoritatea, indiferent de componența guvernului, corespondență totală cu susținerea parlamentară, minoritară, tehnocrat. E o întrebare destul de dificilă la momentul ăsta, dar este responsabilitatea partidelor să răspundă. Avem fiecare o responsabilitate de a guverna țara asta și trebuie fiecare să se exprime. Răspunsurile de tipul «îmi doresc ca…», trebuie să țină cont de realitatea parlamentară”, a fost răspunsul lui Dan, la ce-a dea doua întrebare adresată de HotNews.