Nicușor Dan, după ce Fitch a menţinut ratingul suveran al României la BBB minus, cu perspectivă negativă: O veste bună

Președintele Nicușor Dan a catalogat luni drept „o veste bună” decizia anunțată vineri a agenţiei internaţională de evaluare financiară Fitch care a reconfirmat ratingul suveran al României la nivelul BBB-/ F3 pentru datoria pe termen lung şi scurt în valutǎ, menţinând însǎ perspectiva negativă.

„Amintesc ca agenția de rating Standard and Poor’s a confirmat de asemenea în 24 iulie ratingul Romaniei BBB- cu perspectivă negativă. Reafirm seriozitatea Romaniei față de investitorii străini și față de piețele financiare”, a scris Dan pe Facebook.

Președintele susține că țara noastră va fi considerată un partener de încredere odată cu atingerea țintelor asumate pentru a adera la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.

„Bugetul pentru anul 2026 și îndeplinirea, unul câte unul, a obiectivelor asumate pentru aderarea la OCDE la sfârșitul anului 2026 vor consolida încrederea în Romania”, a mai spus Dan.

România şi-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE cu ocazia exercițiilor anterioare de extindere, respectiv în aprilie 2004 şi noiembrie 2012, şi a reînnoit-o anual începând cu 2016, potrivit MAE.

Statutul de membru al OCDE reprezintă un indicator puternic de încredere pentru parteneri, cu consecințe pozitive în privința stimulării fluxurilor de capital și a investițiilor străine directe în România.

Ce spune Fitch

Agenţia internaţională de evaluare financiară Fitch a reconfirmat, vineri, ratingul suveran al României la nivelul BBB-/ F3 pentru datoria pe termen lung şi scurt în valutǎ, menţinând însǎ perspectiva negativă.

Agenția de rating a precizat că ratingul „BBB-” al României este susținut de apartenența la UE și de intrările de capital aferente, dar și că deficitele bugetare și de cont curent, creșterea rapidă a datoriei publice, polarizarea politică și datoria externă netă ridicată sunt pietrele de moară care atârnă de economie.

„Un pachet ambițios de consolidare fiscală a fost anunțat și rapid legiferat în iulie, pe baza muncii comune a președintelui și a guvernului. Cu toate acestea, costul socio-economic al ajustării fiscale, tensiunile din cadrul coaliției guvernamentale și sprijinul puternic pentru partidele populiste de extremă dreapta rămân provocări politice semnificative. În plus, cele mai mari două partide din coaliție – PNL, partidul de centru-dreapta al lui Bolojan, și PSD, partidul de centru-stânga – au convenit că Bolojan va face loc unui nou prim-ministru din partea PSD în 2027, ceea ce ar putea duce la incertitudine politică”, a precizatFitch.

Potrivit agenție, există și factori care ar putea duce la degradarea ratingului:

Neimplementarea unor măsuri suplimentare de consolidare fiscală care ar duce la stabilizarea datoriei publice pe termen mediu

Efecte de propagare negative asupra finanțării și lichidității externe provenite din incertitudine politică sporită sau din fluctuații fiscale și deprecierii persistent ridicate ale dobânzilor.

„Decizia Fitch, într-un context fiscal şi bugetar sensibil, reconfirmă încrederea în măsurile şi planurile Guvernului României”, a apreciat ministrul Alexandru Nazare.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că singura soluţie pentru a rezolva situaţia financiară dificilă a ţării o reprezintă adoptarea pachetului 2 de măsuri şi a altor pachete, el subliniind că lucrurile nu pot fi corectate „dacă se cedează într-o zonă sau alta”, şi că, dacă se întâmplă acest lucru, ţara se va întoarce în aceeaşi situaţie dificilă, conform News.ro.