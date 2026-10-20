Nicușor Dan, după ce noul guvern a depus jurământul: „Îi mulțumesc lui Ilie Bolojan. România a funcționat totuși”

După ceremonia de depunere a jurământului de către noii miniștri, președintele Nicușor Dan a susținut un scurt discurs în care a mulțumit fostului prim-ministru Ilie Bolojan și celor care au făcut parte din cabinetul său pentru activitatea depusă în perioada de interimat.

„Vreau să mulțumesc prim-ministrului Ilie Bolojan și cabinetului său pentru efortul făcut în această perioadă. Fiecare are propriile evaluări, nu o să le fac eu pentru ei… Au muncit fiecare dintre ei enorm de mult și s-au dedicat pe zona de activitate pe care o aveau în competență”, a spus președintele Dan, la începutul discursului.

Președintele invocă abilitățile noului premier

Șefu statului a apreciat că guvernul interimar și partidele politice au reușit să mențină România ca un stat funcțional, în pofida dificultăților apărute.

„Vreau să mulțumesc pentru că în această perioadă România a funcționat totuși. Am avut de închis PNRR, de derulat programul SAFE, de închis capitole de negociere pentru aderarea la OCDE, evaluări ale agențiilor de rating și în această perioadă a existat cu adevărat colaborare între partidele politice și ăsta e un semn de maturiatate pentru democrația noastră”, a continuat președintele Dan.

El le-a mulțumit și celor pe care i-a desemnat anterior să formeze, fără un succes, un guvern: Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan, alte mulțumiri fiind adresate îndeosebi miniștrilor din aceste guverne care și-au asumat responsabilitatea, chiar dacă nu proveneau din zona politică, ceea ce este „un act de curaj”.

„Îl felicit pe Luca Niculescu că a reușit să facă într-un timp scurt un program și o echipă și să obțină voturile majorității parlamentare. Înseamnă că are abilități pe care va trebui să le exercite din plin în perioada următoare. Probabil o să fie mai greu decât a fost acum, dar am încredere că va reuși să găsească echilibrul bun în discuția cu Parlamentul” a continuat Nicușor Dan.

Membrilor Guvernului le-a transmis că România trebuie să-și respecte angajamentele necesare unei evoluții economice favorabile în viitor și să găsească un echilibru între constrângeri și așteptările populației pentru reforme.

Niculescu: „Suntem animați de dorința de a face bine”

După discursul președintelui, o intervenție a avut și premierul instalat în funcție, Luca Niculescu.

„În aceeași sală, acum două săptămâni, mi-ați încredințat această sarcină onorantă, de a încerca să formez un guvern. Mi-ați dat un spațiu larg, dar ați fixat o limită, anume să fie un guvern pro-occidental, ancorat în Europa și în relația transatlantică. Rezultatul îl aveți în fața dumneavoastră” a spus Niculescu.

„Toți cei de aici suntem animați de dorința de a face bine, de dorința de a arăta ca România poate, pentru ca atunci când își dorește cu adevărat România poate”, a dat asigurări noul șef al Guvernului.

Și el le-a mulțumit miniștrilor care provin din societatea civilă pentru care a fost mai greu să facă pasul de a prelua o funcție executivă înaltă.

„Nu va fi o perioadă simplă dar mergem cu încredere și speranță. Vreau să le mulțumesc și partidelor care au susținut acest guvern în parlament. Și mulțumesc și colegilor care au încercat înaintea mea: Eugen Tomac, Adrian Veștea, Siegfried Mureșan.