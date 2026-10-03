Nicușor Dan, după decizia agenției de rating Standard & Poor’s: „Nu este un moment de relaxare”

Președintele a avut o primă reacție după ce agenția de evaluare financiară Standard & Poor`s a menținut ratingul suveran al României la ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor.

Nicușor Dan a scris, pe X, că decizia agenției Standard & Poor’s de a menține ratingul de țară „confirmă cǎ România este un partener de încredere pentru investiții, iar economia noastră dă semnale de stabilitate”.

„Acest rezultat este meritul întregii societăți și al politicilor de disciplinǎ financiarǎ. Nu este însă un moment de relaxare. Păstrarea acestei direcții depinde de responsabilitatea noastră de a pune stabilitatea economică și dezvoltarea pe primul loc, dincolo de mizele politice”, spune Nicușor Dan.

Decizia agenției de rating vine în contextul în care România nu are un guvern cu puteri depline din 5 mai. Cea mai recentă încercare a forma un nou cabinet a eșuat miercuri, când guvernul Siegfried Mureșan a primit doar 182 de voturi în Parlament, sub cele 233 care i-ar fi fost necesare pentru învestire.