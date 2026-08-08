Prima reacție a lui Nicușor Dan, după decizia Moody’s. „Impact asupra vieții tuturor”

Președintele Nicușor Dan a reacționat vineri seară la scurt timp după ce Moody’s a decis că menține ratingul României în categoria recomandată investitorilor. Șeful statului a transmis că decizia agenției de rating confirmă „pașii importanți” făcuți în ultimul an pentru echilibrarea finanțelor publice și reducerea cheltuielilor statului.

„Moody’s a confirmat pașii importanți pe care România i-a făcut în ultimul an ca să își echilibreze finanțele publice și să reducă cheltuielile.

Menținerea ratingului de țară în categoria „recomandat investițiilor” este, deopotrivă, rezultatul efortului institutional, al cetățenilor si al mediului de afaceri”, a scris Nicușor Dan într-o postare pe Facebook.

„Evaluările agențiilor de rating nu sunt doar aprecieri tehnice, ci au impact asupra vieții tuturor, pentru că înseamnă costuri mai mici pentru împrumuturile statului, mai multă încredere pentru investitori și, implicit, șanse mai bune pentru investiții, dezvoltare și locuri de muncă”, a continuat șeful statului.

Președintele a avertizat însă că „perspectiva rămâne rezervată”. El a arătat că, la fel ca Fitch, și Moody’s pune accent pe adoptarea până la sfârșitul anului a unui buget pentru 2027 și „pe măsuri de limitare a creșterii cheltuielilor statului”.

„Este, totodată, esențial ca România să revină la creștere economică prin accelerarea investițiilor, stimularea mediului privat, management de calitate în companiile de stat și predictibilitate fiscală”, a mai scris Nicușor Dan.

„Toate națiunile care progresează pun mai presus de orice siglă de partid interesul comun al oamenilor și al țării. Am încredere că România poate să ducă la bun sfârșit reformele asumate”, a încheiat șeful statului.

Reacția președintelui vine după ce Moody’s a menținut vineri ratingul României la „Baa3”, ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor, cu perspectivă negativă.

Moody’s a anunțat decizia vineri seară, în urma unei evaluări planificate, în cadrul căreia a remarcat că demiterea Guvernului Bolojan a făcut condițiile de pe scena politică „mai dificile”, dar că se așteaptă la instalarea unui nou guvern „după vacanța de vară”.