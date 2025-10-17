Nicușor Dan, după explozia din Rahova: „Cer asumarea responsabilității de către toți cei implicați” / „Datele preliminare indică deja că această tragedie putea fi prevenită”

Președintele Nicușor Dan a declarat că explozia care s-a produs vineri dimineață într-un bloc de pe Calea Rahovei din Capitală „este o tragedie cutremurătoare care nu trebuia să se întâmple”.

Într-o postare pe Facebook vineri seară, șeful statului a spus că gândurile sale „se îndreaptă către cei răniți, către familiile îndoliate și către toți cei care trec acum prin clipe teribile”.

„Este revoltător și inadmisibil ca, în România anului 2025, siguranța cetățenilor să fie pusă în pericol din cauza neglijenței sau a unor decizii iresponsabile. Cer asumarea responsabilității de către toți cei implicați, indiferent că vorbim despre instituții publice sau firme private. Cei care au știut și nu au acționat, cei care au permis, prin inacțiune sau neglijență, ca acest lanț de greșeli să culmineze cu moarte și distrugere, trebuie să răspundă”, a adăugat președintele.

El a anunțat că a „solicitat institutiilor responsabile sa comunice toate datele relevante pe masura ce le obtin”.

„Nu putem aștepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare. Cetățenii României așteaptă adevărul și acțiuni concrete. Datele preliminare indică deja că această tragedie putea fi prevenită. Tocmai de aceea, nu mai e loc pentru explicații sterile sau pasarea responsabilității. Verificarea instalațiilor de gaze, a centralelor și a echipamentelor nu este un act birocratic. Este o obligație legală si face diferenta dintre viață și moarte”, a conchis președintele Nicușor Dan.

Două etaje dintr-un bloc cu opt niveluri situat în Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Capitalei, s-au prăbușit vineri dimineață, după o explozie puternică. În urma incidentului au murit trei persoane, iar alte 15 au fost transportate la spital.

În blocul afectat se aflau 108 apartamente, iar pompierii au dispus evacuarea integrală a locatarilor întrucât există risc de prăbușire a clădirii.