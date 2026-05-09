Nicușor Dan, după primele consultări la Cotroceni: „Există scenarii pe care ne concentrăm”

Preşedintele Nicuşor Dan a anunțat sâmbătă că a încheiat „un prim set de întâlniri” cu liderii partidelor pro-occidentale şi reprezentanţii minorităţilor naţionale, punctând că „există acord pe politicile mari” și „scenarii pe care ne vom concentra mai departe”.

Președintele Dan, într-un mesaj transmis în direct de la Cotroceni, de Ziua Europei, a declarat că a văzut, cu ocazia întâlnirilor cu liderii partidelor, „constrângerile pe care fiecare dintre partide le are”.

„Câteva cuvinte despre situația curentă. Am încheiat un prim set de întâlniri cu liderii partidelor pro-occidentale, reprezentanţi ai minorităţilor naţionale. Am văzut, cu ocazia asta, constrângerile pe care fiecare dintre partide le are şi cu care vine la negocierea care începe, există deci nişte scenarii pe care ne vom concentra mai departe şi discuţiile vor continua pe aceste scenarii”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a reafirmat că „România va avea un Guvern pro-occidental într-un termen rezonabil”.

„Există acord pe politicile mari – OECD, SAFE, PNRR. Există acord pe traiectoria fiscală a României asumată şi în sensul ăsta Guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca până în toamnă să definească şi să propună Parlamentului bugetul pe 2027”, a declarat Nicuşor Dan.

Președintele Nicușor Dan a început miercuri consultări informale cu liderii partidelor care au format Guvernul Bolojan, la o zi după ce a fost demis prin moțiunea de cenzură PSD-AUR.