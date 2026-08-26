Nicușor Dan, eșec la Senat. Doar cinci senatori au ținut cu urșii

Plenul Senatului a reexaminat, miercuri, Legea pentru modificarea şi completarea OUG nr.81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor urşilor bruni asupra persoanelor şi bunurilor acestora, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, scrie Agerpres.

Senatorii au aprobat raportul suplimentar comun al comisiilor pentru administraţie publică şi pentru ape păduri, pescuit şi fond cinegetic de admitere a legii care a fost transmisă la promulgare, respingând obiecţiunile din cererea de reexaminare formulată de preşedintele Nicuşor Dan.

Doar cinci senatori au votat împotriva variantei Parlamentului și pentru obiecțiile președintelui

S-au înregistrat 103 voturi „pentru”, cinci voturi „împotrivă” şi 15 abţineri.

Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională în luna aprilie 2026.

Legea adoptată modifică şi completează OUG nr. 81/2021 în sensul aprobării pentru 2026 a unui număr de 859 de exemplare de urs brun ca nivel de prevenţie la nivel naţional şi un număr de 110 exemplare de urs brun nivel de intervenţie la nivel naţional, în vederea prevenirii atacurilor asupra populaţiei umane şi a pagubelor materiale cauzate de atacurile acestor animale.

Se dublează numărul urșilor care pot fi împușcați

Faţă de anul 2024, creşte numărul aprobat al exemplarelor de urs care reprezintă nivel de prevenţie la nivel naţional de la 426 la 859 şi al celor care reprezintă nivel de intervenţie la nivel naţional de la 55 la 110.

Totodată, legea stabileşte că recoltarea exemplarelor de urs brun reprezentând cota de prevenţie este interzisă pe teritoriile în care vânătoarea este interzisă conform prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006.

De asemenea, legea reexaminată prevede că blana şi craniul exemplarului extras încadrat în nivelul de intervenţie, preparate de către gestionar, rămân în gestiunea acestuia, în cazul extragerii de către gestionar, sau se predau Gărzii forestiere în cazul în care extragerea a fost realizată de către personalul desemnat al acesteia şi rămân în proprietatea privată a statului, iar blana şi craniul exemplarului încadrat în nivelul de prevenţie – extras cu nerespectarea prevederilor legale – se predau structurii teritoriale de specialitate a Gărzii forestiere în a cărei rază de activitate se încadrează locul unde s-a desfăşurat acţiunea de recoltare şi devin proprietatea privată a statului, fiind gestionate sau valorificate în condiţiile legii.