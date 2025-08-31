Nicușor Dan este în Republica Moldova de Ziua Limbii Române. Programul președintelui român

Președintele român Nicușor Dan este face duminică, o vizită în Republica Moldova. El va fi prezent la evenimentele organizate la Chișinău și Strășeni de Ziua Limbii Române și se va întâlni și cu președinta Maia Sandu.

Ziua Limbii Române se sărbătorește la data de 31 august în Republica Moldova din 1990 și în România din 2011.

Programul anunțat de Administrația Prezidențială începe dimineață:

08:40 – Primire de către Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Reședința de Stat;

10:00 – Participare la Evenimentul „Marea Dictare Națională”, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău;

„Alocuțiunea Președintelui României din deschiderea evenimentului va fi transmisă prin sistemul unic de transmisiune în direct și pe site-ul Administrației Prezidențiale”, precizează Cotroceniul.

Programul președintelui Nicușor Dan continuă cu:

11:15 – Depunere de flori la bustul poetului Mihai Eminescu din municipiul Strășeni;

11:45 – Participare la concertul dedicat Zilei Limbii Române, la Casa de Cultură din Strășeni.

Nicușor Dan a mai fost de două ori în Republica Moldova în cele 3 luni de mandat

Republica Moldova a fost țara în care președintele Nicușor Dan a făcut prima vizită externă, de la preluarea mandatului de șef al statului. Nicușor Dan a fost în 10 iunie în țara vecină, când s-a întâlnit cu președinta Maia Sandu, premierul Dorin Recean și președintele Parlamentului, Igor Grosu.

Nicușor Dan a fost în Republica Moldova și într-o vizită neoficială, la începutul lunii august, când a participat, alături de președinta Maia Sandu, la „Festivalul Lupilor” organizat în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi”.