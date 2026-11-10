Nicușor Dan: „Eu sunt aceeași persoană pe care oamenii au votat-o. Am luat cele mai bune decizii, din perspectiva mea”

Întrebat marți seară, în cadrul unei conferințe de presă, dacă este conștient că mulți dintre alegători l-au votat considerându-l „răul cel mai mic” și dacă acest lucru îl face să se simtă mai puțin obligat să respecte angajamentele asumate, Nicușor Dan a respins această interpretare.

„Eu sunt aceeași persoană pe care oamenii au votat-o. În contextul politic pe care românii l-au dat prin votul pe la alegerile parlamentare, am luat cele mai bune decizii, evident din perspectiva mea, cu două sau trei obiective în minte pe care le-am promis alegătorilor atunci când m-au votat, că voi păstra direcția pro-occidentală a României și că voi păstra stabilitatea financiară a acestei țări. Și am încercat să explic cu lux de amănunte care ar fi fost pericolele de a lua alte decizii decât cele pe care le-am luat în această perioadă”, a răspuns președintele.

„Mulți dintre românii care susțin PNL și USR m-au votat”

În deschiderea conferinței de presă, Nicușor Dan a răspuns și la întrebarea „De ce e o iluzie că PNL și USR, în configurația politică actuală din Parlament, ar putea să guverneze fără un dialog cu PSD chiar dacă președintele i-ar susține?”. Șeful statului a admis că susținătorii PNL și USR au avut un rol important în alegerea sa și că le este recunoscător.

„Mulți dintre românii care susțin PNL și USR m-au votat, votul lor a fost decisiv pentru a ajunge în poziția asta și le voi fi tot timpul recunoscător”, a spus Nicușor Dan.

Cu toate acestea, șeful statului a respins ideea că ar fi putut impune o guvernare formată din cele două partide, fără un dialog cu PSD.

„În linii mari, poziția lor este că cea mai bună soluție de guvernare este PNL-USR. Dar ei mai spun, dacă președinte ar fi susținut cu adevărat PNL și USR, partidele astea ar fi azi la guvernare. Asta e complet fals! Pentru că pur și simplu 30% e mai mic de 50%. Niciun președinte din nicio țară democratică nu poate să suplinească diferența între 30% și 50%. Ăsta este răspunsul foarte, foarte simplu. S-a mai spus că președintele putea să împiedice moțiunea de cenzură. Același răspuns, niciun președinte, în nicio țară democratică, nu poate să împiedice un partid să acționeze. Nu mai există altă posibilitate logică. Deci ești minoritar în Parlament, ai două opțiuni. Reușești să formezi o coaliție majoritară? Da. Nu vei face tot ce ți-ai propus, pentru că trebuie să lucrezi într-o coaliție. Nu vrei să faci asta? Mergi în opoziție”, a explicat șeful statului.

„E ilogic să acuzi arbitrul că 30 e mai mic decât 50. Nu e treaba arbitrului”, a conchis președintele.