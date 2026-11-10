ÎN SCURT TIMP Nicușor Dan, prima conferință de presă de la instalarea noului guvern

Președintele Nicușor Dan susține în scurt timp o conferință de presă la Palatul Cotroceni.

HotNews transmite în format LIVETEXT declarațiile lui Nicușor Dan.

Prima conferință a președintelui după învestirea Guvernului Niculescu

Când a anunțat conferința, luni, pe Facebook, șeful statului a precizat că va vorbi despre „provocările ultimelor luni și prioritățile pentru perioada următoare”.

Conferința de presă din această seară este prima pe care o susține Nicușor Dan după învestirea Guvernului Luca Niculescu, în 20 octombrie.

Actualul premier a fost al patrulea candidat la funcția de prim-ministru pe care l-a desemnat șeful statului după ce a fost demis Guvernul Bolojan, în 5 mai, prin moțiunea de cenzură PSD-AUR.

Primii trei și-au depus mandatul (Eugen Tomac) sau, după caz, au picat la votul din Parlament (Adrian Veștea, Siegfried Mureșan).

Conferința, la o zi de la criticile privind „întrebări aranjate” la briefingul Nicușor Dan-șefa CE

Conferința președintelui are loc la o zi după întâlnirea cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, alături de care a susținut declarații de presă la Cotroceni. Cei doi au vorbit despre securitatea la Marea Neagră și investițiile din domeniul apărării.

În declarațiile de presă susținute luni la Palatul Cotroceni de președinte și de șefa Comisiei Europene, Ziarul Financiar i-a adresat Ursulei von der Leyen o întrebare care a fost auzită de oficialul european, care „a fost şi scrisă pe o pagină pentru a putea fi văzută”, dar aceasta „doar a zâmbit şi a ignorat chestiunea, în timp ce Nicuşor Dan a ţinut să sublinieze că au fost convenite doar două întrebări”, a scris Sorin Pâslaru, redactorul-șef al publicației economice.

Scenariul convenit era să fie puse anumite întrebări, iar Ursula von der Leyen a citit răspunsul de pe foaie, a scris jurnalistul. El spune că întrebarea a fost pusă de către ZF fără microfon, pentru că membrii echipei de comunicare ai preşedintelui Nicuşor Dan susţin că au convenit împreună cu reprezentanţii Comisiei Europene să fie puse doar două întrebări, una către Ursula von der Leyen şi una către preşedintele Nicuşor Dan.