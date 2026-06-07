Nicușor Dan, evaluare de la locul exploziei dronei marine din Constanța. Ce spune despre intervenție

După ședința de lucru pe care a convocat-o sâmbătă la Constanța, preşedintele Nicuşor Dan a anunțat că a mers în dana 78 din port, unde a avut loc explozia dronei marine ucrainene.

„România se află într-un proces amplu de modernizare și înzestrare a forțelor sale armate, inclusiv pe componenta navală. Chiar în luna următoare sunt programate noi livrări de echipamente care vor contribui la consolidarea capacităților de apărare ale țării”, a declarat Nicușor Dan, într-o postare făcută sâmbătă seară, pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, președintele a precizat că în săptămâna care începe pe 10 iunie, la solicitarea României, „NATO va organiza o sesiune dedicată securității la Marea Neagră pentru a analiza contextul strategic din regiune, noile amenințări maritime și provocările generate de utilizarea dronelor, atât navale, cât și aeriene”.

Nicușor Dan a mai anunțat că a fost în dana 78, locul unde vineri a explodat drona marină ucraineană: „Acolo am discutat cu specialiștii pirotehniști care au intervenit la fața locului și am primit o prezentare detaliată a operațiunii desfășurate”, a precizat șeful statului.

„Conform informațiilor primite, intervenția s-a desfășurat în conformitate cu procedurile și protocoalele stabilite, prioritatea absolută fiind securizarea zonei și protejarea populației, precum și a personalului implicat în misiune”, a mai spus președintele.

Nicușor Dan a avut sâmbătă o ședință de lucru la Constanța în care a analizat cu conducerea armatei și serviciilor de intervenție cauzele incidentului dronei explodate.

În declarațiile de presă susținute la finalul ședinței, Nicușor Dan a spus că incidentul s-a produs pe fondul lipsei de dotări militare pentru o tehnologie nouă care a apărut odată cu războiul din Ucraina.

„Am avut o dronă ucraineană parte dintr-un set de patru drone ucrainene care au pierdut controlul. Erau încărcate cu explozibil. Ucraina este țara agresată. Pentru orice fel de evenimente care apar responsabilă este Rusia pentru că esta țara agresoare și Ucraina se apară”, a spus președintele.

„Până acum nu văd vreo eroare umană. Este o chestiune care ține de o tehnologie nouă la care ne adaptăm prin înzestrarea pe care sper că o facem mai repede”, a declarat Nicușor Dan.