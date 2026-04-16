VIDEO Nicușor Dan explică diferența dintre el și Klaus Iohannis. Discuție de 15 minute cu activistul Marian Ceaușescu

După un interviu acordat pentru Europa FM, președintele Nicușor Dan a fost așteptat la ieșire de către activistul Marian Ceaușescu cu care a stat de vorbă un sfert de oră, acesta din urmă reproșându-i numirile făcute la șefia Parchetele și faptul că ar apăra acum interesele partidelor, nu ale cetățenilor.

Prima întrebare pe care i-a adresat-o Marian Ceaușescu a fost care este diferența între Nicușor Dan și fostul președinte Klaus Iohannis.

„Nicușor Dan este cineva preocupat, care a fost 20 de ani și va fi în continuare preocupat, de reforma justiției”, a răspuns președintele.

La obsevația că acest lucru este infirmat de faptul că acceptat ca Marius Voineag și Alex Florența să devină adjuncți la Parchetul General, respectiv DIICOT, Nicușor Dan a spus: „Ce contează sunt șefii parchetelor.”

Nicușor Dan nu a fost de acord nici cu afirmația după care ar fi ajuns să apere interesele partidelor în detrimentul cetățenilor, Ceaușescu menționând explicit PSD.

„În luna mai, când am candidat, Parlamentul era deja format, cu 35% partide anti-occidentale și eu am spus încă din campanie că avem nevoie de stabilitate (…) Pe de altă parte, năravurile PSD și ale altora și de a aduce dreptate în funcționarea instituțiilor mă preocupă în continuare”, a spus șeful statului.

După ce au mai stat de vorbă privind situația din sistemul judiciar, cei doi au ajuns la subiectul amenzilor pe care le-a primit fiecare dintre ei în activitatea lor publică. Nicușor Dan a spus că a primit vreo 70, însă Marian Ceaușescu l-a depășit, cu 130.

„A mai rămas ceva încredere, dar nu mai este 100%”, i-a mai spus Ceaușescu președintelui la finalul discuției.