VIDEO „Nuanțe”. Cum explică Nicușor Dan că i-a numit pe Florența și Voineag în noi funcții. Toate momentele în care i-a criticat pe cei doi procurori

Președintele Nicușor Dan a explicat miercuri decizia de a-i numi pe Marius Voineag și Alex Florența în funcții de adjuncți la Parchetul General, respectiv DIICOT. Șeful statului i-a criticat în mai multe rânduri pe foștii șefi ai DNA, respectiv Parchetului General, la începutul mandatului.

„Consider că din poziția de adjuncți pot să ajute. Voineag a candidat singur pe post. Dacă n-au fost alți candidați care să dovedească că sunt mai buni să fie procurori generali adjuncți…”, a afirmat Nicușor Dan.

El a precizat că Marius Voineag nu a încercat să-l influențeze: „N-a venit niciodată să mă convingă de ceva. A venit cred că de două ori, pe chestiuni curente ale activității domniei sale”, întrebat dacă fostul șef DNA a încercat să-l convingă să îl numească pe noua funcție de adjunct.

„S-a mai spus că foștii procurori-șefi vor conduce parchetele în continuare din poziția de adjuncți. Nu există ceva mai fals decât asta. Adjuncții au rolul lor, dar nu contează în procesul de decizie, așa cum viceprimarul nu contează. Decizia nu este la ei”, a mai comentat președintele reacțiile venite din spațiul public.

Ce critici le aduce șeful statului

Întrebat dacă și-a reevaluat poziția, în condițiile în care la începutul mandatului critica activitatea Direcțiiei Naționale Anticorupție și a Parchetului General, președintele a răspuns:

„Ce le-am reproșat domnilor Voineag și Florența au fost în esență două lucruri – că pe chestiuni cum ar fi „CSM refuză numirea unor procurori importanți la secția specială pentru magistrați” sau pe ce am menționat, hotărâri obligatorii ale Înaltei Curți, sau pe relația cu polițiștii judiciari care ajută parchetul, pe diferite echipamente fără de care nu poți să faci o cercetare într-un telefon, pe aceste chestiuni, noi nu am auzit în spațiul public, în numele corpului de procurori, o poziție fermă a domnilor Voineag și Florența, care să spună „activitatea noastră este ineficientă din aceste cauze”, a spus Nicușor Dan.

A doua critică, „și mai importantă”, a vizat rezultatele în combaterea corupției: „Cetățeanul nu vede că DNA se luptă cu adevărat cu marea corupție”.

„Cred că am luat o decizie bună”

Nicușor Dan a explicat că, în ciuda acestor critici, a luat în calcul experiența celor doi în gestionarea instituțiilor.

„Pe de altă parte, dacă e să avem nuanțe, sunt oameni care cumva au structurat activitatea parchetelor pe care le-au condus și care au o experitză de a gestiona multe lucruri deodată și poate fi eficientă fără să fie persoanele care iau decizii”, a explicat liderul de la Cotroceni.

Întrebat dacă decizia răspunde așteptărilor publicului, inclusiv în contextul protestelor care au vizat activitatea lui Marius Voineag, președintele a spus că ia în calcul opiniile din societate, dar decizia îi aparține.

„Am respect pentru reacția oricărei persoane din societate. Pe de altă parte, după toată informația pe care sunt obligat să o culeg, decizia îmi aparține. Cred că am luat o decizie bună”, a mai spus președintele Nicușor Dan.

Președintele, în dialog cu oamenii care au protestat la Cotroceni față de numirile de la Parchete: „Am de o sută de ori mai multe informaţii”

În luna februarie, mai multe organizații civice au protestat în fața Palatului Cotroceni, nemulțumite de propunerile făcute de ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru conducerea marilor parchete.

Manifestanții i-au cerut președintelui Nicușor Dan să nu semneze decretele de numire.

„Suntem în fața Palatului Cotroceni să-i arătăm lui Nicușor Dan că urmărim cu atenție numirile pe care le face la Parchetul General, DNA și DIICOT”, a transmis organizația non-profit Declic.

În cursul serii, președintele Nicușor Dan a ieșit din Palatul Cotroceni și a discutat cu manifestanții. Șeful statului a spus că își va asuma deciziile pe care le va lua în privința numirilor din sistemul de parchete.

Anterior, Întrebat cum i se par propunerile pentru șefia parchetelor, șeful statului a spus că, dincolo de criticile apărute în spațiul public, vede „oameni foarte interesanți” în competiție.

„Ce pot eu să vă spun este că numirile pe care le voi semna mi le voi asuma, adică procurorii care vor fi semnaţi de mine vor avea girul meu”, a spus şeful statului.

„Am de o sută de ori mai multe informaţii decât aveți dumneavoastră”, a mai spus şeful statului.

Toate momentele în care Nicușor Dan i-a criticat pe cei doi procurori

De când a devenit președinte, Nicușor Dan a formulat în mod repetat critici la adresa conducerii marilor parchete, vizând în special activitatea DNA și a Parchetului General.

În septembrie 2025, șeful statului declara că „este o mare corupție care n-a fost deranjată”, referindu-se la activitatea DNA. Despre activitatea Parchetului General a spus că este „foarte de rutină, în care toată lumea se ocupă de orice”, și vorbea despre necesitatea unei evaluări mai detaliate a parchetelor.

Tot în acea perioadă, Nicușor Dan a criticat managementul instituțiilor, afirmând că „sunt mari dosare de corupţie care s-au prescris” și că problema trebuie căutată la nivelul conducerii parchetelor, în modul în care sunt alocate resursele și stabilite prioritățile.

Într-un interviu acordat publicației „Cotidianul”, președintele a spus că nu vede „o încercare de a aborda tranșant marea corupție” la nivelul DNA și a spus că nu ia în calcul prelungirea mandatelor conducerii acestor instituții. „Mai degrabă nu”, a spus președintele în luna octombrie.