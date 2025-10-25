VIDEO Nicușor Dan, huiduit și fluierat la Iași, în timpul discursului de Ziua Armatei: „Traversăm o perioadă în care constatăm că pacea nu este un dat”

Președintele Nicușor Dan, aflat sâmbătă la Iași, la ceremoniile organizate de Ziua Armatei Române, a spus că modernizarea armatei rămâne „o prioritate”. Președintele și-a ținut discursul în timp ce pe fundal se auzeau huiduieli și fluierături de la un grup de oameni, la o zi după un gest similar făcut de mai multe persoane.

Președintele Nicușor Dan a participat astăzi la ceremonia dedicată Zilei Armatei României de la Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt” din Iași.

Nicușor Dan a ținut un discurs despre Armata Română, în timp ce pe fundal, din stradă, se auzea huiduieli și fluierături.

„România este unde este astăzi pentru că niște oameni s-au jertfit în războaie pentru independență, pentru reîntregirea națională. România este protejată azi pentru că are niște parteneri și îi are pentru că în perioada recentă niște soldați ai Armatei Române au luptat în teatrul de operațiuni și îi cinstim azi pe cei care s-au jertfit pe câmpul de luptă. Îi cinstim azi pe veteranii de război”, a spus Nicușor Dan.

„Traversăm o perioadă complicată geopolitic și traversăm o perioadă în care constatăm că pacea nu este un dat, nu este suficient să te bați cu pumnii în piept să spui că vrei pace, trebuie să fii responsabil să vrei pace și asta înseamnă că trebuie să te pregătești ca să descurajezi războiul”, a mai spus Nicușor Dan.

Președintele a mai spus că modernizarea Armatei Române este o prioritate a acestor momente şi a precizat că în anii următori vor fi alocate fonduri pentru ca Armata să fie pregătită.

„Modernizarea Armatei Române este o prioritate și România investește în modernizarea Armatei Române și în anii precedenți și care vor veni. Vom aloca suficiente fonduri pentru ca armata să fie pregătită și vom fi suficient de inteligenți pentru ca aceste fonduri să meargă în industria națională de apărare, ca implicit să aducă locuri de muncă pentru ecpnomia națională. Așa cum am spus, România este protejată azi pentru că avem niște parteneri și îi avem pentru că toată această perioadă am fost serioși în parteneriatele pe care le-am avut, inclusiv prin participarea militarilor români în teatrele de operațiuni”, a spus Nicușor Dan.

„Este o regulă în societate, tot timpul oamenii au dreptate. Prin faptul că instituţia Armatei în toate sondajele de opinie este cea mai apreciată instituţie din România înseamnă că în interiorul Armatei găsim profesionalism şi profesionişti”, a mai declarat Nicuşor Dan.

Președintele Nicușor Dan se află de vineri la Iași. Vizita de ieri a început-o la ceremonia festivă organizată cu prilejul împlinirii a 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” și a Universității Naționale de Arte „George Enescu”.

Când a ajuns ieri la Teatrul Național, un grup de oameni l-au huiduit și au strigat „Ruşine”, „Trădătorule”, „Mergi în Ucraina”.