VIDEO Nicușor Dan, huiduit la Iași de un grup de persoane: „Trădătorule. Mergi în Ucraina” / Reacția președintelui

Nicușor Dan, primit cu huiduieli la Iași de un grup de persoane. Foto: Captură video

Câteva persoane dintr-un grup de zeci de oameni l-au huiduit pe preşedintele Nicuşor Dan în faţa Teatrului Naţional din Iaşi, unde șeful statului participă la o ceremonie festivă.

Nicușor Dan a ajuns vineri după-amiază la Iași, unde participă la ceremonia festivă organizată cu prilejul împlinirii a 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” și a Universității Naționale de Arte „George Enescu”.

Un grup de câțiva zeci de oameni s-au adunat în parcul din fața Teatrului Național.

După ce președintele Dan a coborât din maşină, la intrarea în clădirea teatrului, unele persoane din grup l-au huiduit și au strigat „Ruşine”, „Trădătorule”, „Mergi în Ucraina”, „Eşti cel mai slab preşedinte”, potrivit News.ro.

În ciuda huiduielilor, Nicuşor Dan i-a salutat cu mâna pe oameni, apoi a intrat în clădirea Teatrului Naţional.

Ce face Nicușor Dan la Iași

Preşedintele Nicuşor Dan a venit la Iaşi direct de la Bruxelles, cu un avion militar C-27J Spartan, după ce a participat la reuniunea Consiliului European. Aeronava a aterizat la Iaşi la ora 13.00, potrivit News.ro.

După ceremonia de la Teatrul Național, Nicuşor Dan va vizita Antibiotice Iaşi, se arată pe agenda oficială a președintelui, publicată de Administrația Prezidențială.

Preşedintele are programată şi o întâlnire cu echipa MAVIS Artificial Heart din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, la ora 16.00, la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi.

De la ora 20.30, președintele mai are în program întâlniri cu primarul Mihai Chirica și președintele Consiliului Județean, Costel Alexe, ambii trimiși în judecată de DNA pentru fapte de corupție.