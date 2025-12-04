Nicușor Dan i-a acordat un premiu actorului Victor Rebengiuc / Ce film românesc preferă președintele

Victor Rebengiuc a primit premiul România Europeană 2025, pe care i l-a acordat președintele Nicușor Dan, care a fost premiat la ediția precedentă. Președintele a vorbit despre filmele românești pe care le apreciază și despre nevoia de modele reale pe care o are România.

În cadrul celei de-a șaptea ediții a ceremoniei de acordare a premierului România Europeană, instituit de asociația Inițiativa pentru Cultură Democrată Europeană, a fost premiat actorul Victor Rebengiuc, laureatul acestei ediții. Laureatul ediției precedente a fost Nicușor Dan, care i-a acordat acum premiul lui Rebengiuc.

În discursul său, șeful statului a spus că românii au boala de a transforma lucruri vii în șabloane.

„Noi românii avem boala de a transforma multe lucruri vii în șabloane. Eminescu, poetul nepereche, nu-l mai citește nimeni și așa se întâmplă și cu democrația și cam așa se întâmplă și cu Europa. Europa a devenit un șablon. Luăm niște bani europeni și nu trebuie să spunem nimic, să fim mulțumiți că îi luăm. Nu e deloc așa, adică Europa este un organism viu cu dubiile și dezbaterile ei. E bine sau nu e bine că am mers prea departe cu politica de mediu, de exemplu. Cumva asta ne-a afectat competitivitatea. Eu cred că dacă vrem ca România să conteze în Uniunea Europeană trebuie să ne racordăm la temele pe care acest organism viu le are. Și de aia e important ca o asociație cum este cea care organizează manifestația asta să existe și să provoace dezbateri despre Europa”, a spus Nicușor Dan.

El a adăugat că e nevoie ca în societatea noastră să existe modele vii, nu șabloane, de oameni care să aibă curajul de a spune adevărul despre societate:

„Dacă noi vrem ca societatea să se dezvolte trebuie să avem curajul să spunem ceea ce credem despre societatea noastră ca să reușim să o însănătoșim. Cred că lucrul cel mai important pe care vreau să îl transmit este că trăim niște timpuri în care avem puse în discuții multe din repere și inclusiv repere morale ale societății. Avem nevoie acută de modele. Fără discuție, domnul Rebengiuc este un model. Eu cred că avem nevoie de modele, niște oameni vii cu dubiile lor, cu slăbiciunile lor”.

„Pădurea Spânzuraților”, „Reconstituirea” sau „Moromeții”

Nicușor Dan a povestit și că în timp ce își pregătea discursul a avut niște „reflecții sentimentale despre relația mea cu filmul”.

El a explicat că „Pădurea Spânzuraților” e un film pe care nu mai are curajul de a-l vedea a doua oară pentru că „emoția pe care am trăit-o când l-am văzut a fost așa de puternică încât mi-e teamă că văzându-l a doua oară o să o stric în interiorul meu”.

Apoi, a spus că mult timp a considerat că cel mai bun film românesc este „Reconstituirea”, un film regizat de Lucian Pintilie în 1968.

„După reflecție, cred că totuși «Moromeții» este cel mai bun. Pentru că este o formă de universalitate, bineînțeles și în carte, dar vorbim acum de film, pe care cred că niciunul din celelalte filme românești nu le-a găsit”, a zis în final președintele.

Nicușor Dan a explicat că responsabilitatea față de societate e foarte importantă, dându-l exemplu pe Victor Rebengiuc.

„Un lucru și mai important este responsabilitatea față de societate. Nimic nu e mai simplu decât să îți faci meseria și să ignori toate celelalte. E o formă de responsabilitate pe care îmi doresc ca cât mai mulți dintre români să și-o asume. Să reușească să facă pasul într-o zonă socială care nu e neapărat profesia pentru care s-au pregătit. Domnul Rebengiuc a făcut asta în anii ’90. În timp ce a fost rector la UNATC și director la Bulandra. Și mai mult decât atât a-ți asuma o opinie în spațiul public. Ce poate fi mai simplu? Ești un actor de succes, toată lumea te apreciază. Ei în momentul în care spui niște lucruri, spui niște adevăruri și începe și societatea și presa să te critice, nu e tocmai ușor”.

Mesaj pentru presa din România

Făcând referire la nevoia ca România să aibă modele vii, Nicușor Dan a spus că i-ar plăcea să vadă mai des astfel de persoane promovate în media.

„Mi-ar plăcea să vedem mai des aceste modele, acești oameni vii, în studiourile de televiziune. Pentru că din păcate, în momentul ăsta, la 90% dintre oamenii care apar acolo, știu ce o să spună înainte să deschidă gura”, a zis președintele.

El a continuat prin a spune că dacă vrem să avem o democrație și o dezbatere între noi, cetățenii acestei societăți cred că ea trebuie să fie reală cu oameni reali.

„Dacă puteți să faceți acest efort eu ca cetățean în această societate aș fi foarte fericit”, a transmis Nicușor Dan presei.

Victor Rebengiuc, primește Premiul România Europeană

În cadrul unei ceremonii care a avut loc joi la Ateneul Român, actorul Victor Rebengiuc a primit premiul România Europeană 2025 din partea Asociaţiei Iniţiativa pentru Cultură Democratică Europeană.

Actorul în vârstă de 92 de ani și-a început discursul prin a spune: „Pe mine că cheamă Victor Rebengiuc, nu Rebenciuc cum sunt de multe ori apelat”.

Apoi, a transmis că va refuza ca după moarte, numele său să fie acordat unei străzi sau unei stații de tramvai.

„În testamentul meu o să trec că refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi pentru că ar produce mari încurcături acelor locuitori dacă adresa ar veni pe numele Rebenciuc. Numele meu apare pe genericele filmelor în care am jucat”, a spus Rebengiuc.

El a spus că nu s-a gândit niciodată că va fi actor și că marele său noroc a fost că a făcut parte dintr-o generație foarte bună:

„Norocul meu mare în profesie a fost generația foarte bună. Eram după război, teatrele sufereau că nu au actori tineri. Noi eram o generație numeroasă de actori foarte buni. Și toți eram curtați de către directorii de teatre și de regizori”, a mai zis Victor Rebengiuc.

Alături de el la ceremonie au fost, printre alții, soția sa, actrița Mariana Mihuț, Medeea Marinescu și Marius Manole.