După incursiunile dronelor rusești, Nicușor Dan face o mutare: Îi trimite la Washington pe șeful armatei române și pe un consilier prezidențial

Marius Lazurca, consilierul preşedintelui Nicuşor Dan pe probleme de securitate naţională, anunță într-o postare că, împreună cu șeful Statului Major al Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, se va deplasa în SUA pentru întâlniri cu reprezentanți ai administrației americane.

Cei doi au fost trimiși la Washington de șeful statului pentru a discuta despre coordonarea în materie de securitate la Marea Neagră, în contextul încălcărilor repetate ale spațiului aerian al României de către dronele rusești.

Într-un anunț postat în limba engleză, pe X, luni seară, consilierul prezidenţial pentru securitate naţională Marius-Gabriel Lazurca scrie că:

„Președintele Dan ne-a trimis pe mine și pe șeful Statului Major al Apărării la Washington, D.C., pentru a ne întâlni cu reprezentanți ai Administrației Trump și cu lideri ai Congresului, în vederea consolidării coordonării noastre în materie de securitate în regiunea Mării Negre”.

President Dan sent Romania’s Chief of Defense and me to Washington DC to meet with the Trump Administration and Congressional leaders to advance our Black Sea security alignment.



Courageous Romanian pilots flying American-made F-16s have knocked out 3 Russian drones over the… pic.twitter.com/BBZiW3XtC7 — Marius-Gabriel Lazurca (@MariusLazurca) July 27, 2026

„Piloți români curajoși, zburând pe avioanele F-16 de fabricație americană, au doborât trei drone rusești în ultimele trei zile. Aceste amenințări ne reamintesc cât de important este parteneriatul nostru solid de securitate cu SUA şi cât de recunoscători suntem pentru asta”, mai spune consilierul prezidenţial în postare.

Lazurca încheie mesajul cu expresia „Pace prin forță”, conceptul de politică externă promovat de președintele american Donald Trump.

Autoritățile din România au denunțat în ultimele zile încălcările repetate ale spațiului aerian românesc de către Federația Rusă, în intervalul 24-26 iulie 2026 Armata Română doborând trei drone pătrunse neautorizat pe teritoriul național.