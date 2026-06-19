Nicușor Dan, declarații de la Bruxelles: „Guvernul nu trebuia să cadă” / Despre Veștea: Cu informațiile pe care le-am avut, asta este propunerea mea

Nicușor Dan a spus că are încredere în continuare în Adrian Veștea și că reacțiile puternice din societate după deciziile de joi ale Justiției au venit pentru că există o mare neîncredere în rândul opiniei publice din România, în general.

Președintele Nicușor Dan a afirmat, într-o conferință de presă susținută la Bruxelles după lucrările Consiliului European, că guvernul Bolojan nu trebuia să cadă. Șeful statului a spus că prima nominalizare, cea a lui Eugen Tomac, a fost făcută cu convingerea că va trece de votul Parlamentului, în baza discuțiilor avute cu partidele.

La întrebarea de ce nu a consultat conducerea PNL atunci când l-a nominalizat pe Adrian Veștea, președintele a răspuns că nu face „jocuri politice”, adăugând că Veștea este variantă bună pentru postul de premier.

Principalele declarații ale președintelui Nicușor Dan:

-Am avut o discuție cu președintele Zelenski și o dezbatere pe Ucraina. Tot aseară am avut o dezbatere despre Europa pe piața globală.

-Am reamintit nevoie noastră de sprijin aliat. Suntem ajutați de șase state (SUA, Franța, Italia, Spania, Portugalia și Slovacia) pe linia Dunării împotriva dronelor.

-În concluzii, salutarea începerii formale a procesului de aderare a Moldovei și Ucrainei și o discuție lungă azi-dimineață pe viitorul cadrul multinual pe 7 ani, din 2028. Întotdeauna a fost greu să armonizeze pozițiile a 27 de state, iar ele se aliază unele cu altele pentru obiective comune. România chiar a coordonat grupul Prietenii Coeziunii. Împreună cu doamna Meloni am coordonat o ședință pentru a reuși să împingem cât mai mult perspectiva noastră despre bugetul Uniunii. Obiectivul nostru este ca bugetul să fi mai mare astfel încât și contribuția netă pentru România să fie mai mare.

-Pe politica agricolă comună și coeziune interesul nostru este să recuperăm decalajalele de dezvoltare. Una dintre simplificări este că, toată lumea este de acord, în bugetul există panurile naționale cu o flexibilitate mai mare a țărilor de a-și defini programele pe agricultură și coeziune. Interesul nostru este exprimat în dezbatere și este ca modul de utilizare a fondurilor să fie cât mai flexibil, inclusiv este o dezbatere este cât de mulți ani să se prelungească accesarea de fonduri europene.

-Un alt interes este ca avansul pe proiecte să fie cât mai mari, o flexibilitate în ce privește recomandările Comisiei Europene în privința planurilor naționale. De asemenea, s-a agreat între cei 16 ca procentul pentru mediu să fie mai scăzut.

Răspunsuri la întrebări

(După ce Ungaria a presat să modifice textul pentru Ucraina, același lucru s-a făcut și pentru Moldova, adică fără negocieri accelerate. Cele două rămân la pachet? De ce l-ați numit pe dl Veștea fără să consultați PNL?)

-Nu este dramatic. Până la urmă, voința de deschidere a unor capitole de negocieri este voința statelor. Că există sintagma sau nu, nu implică cu nimic o decizie ulterioară a tuturor celor 27 de state. Evident că ne-ar fi plăcut ca sintagma cu privire la negocieri accelerate să rămână. Au fost două condiționări de la Ungaria care nu vrea pentru Ucraina și de la alte țări care au spus că limbajul pentru Ucraina și Moldova să rămână la fel.

-Eu am făcut și am spus de mai multe ori: eu nu fac jocuri de partid, nu este mandatul meu. Mandatul meu are două compoenente esențiale: menținerea direcției pro-occidentale și evitarea unei căderi economice bruște. Am avut o încercare cu dl Tomac și am fost convins că va trece în baza discuților cu partidele. Apoi am ales varianta cu cea mai mare șansă de succes, fără să intru în jocuri de partid.

-Varianta Veștea am socotit că este cea mai bună pentru o majoritate.

-(Despre tensiunile din PNL, credeți că a fost o mișcare bună desemnarea lui Adrian Veștea?) Întrebarea ține de analize și asta este lungă. Putem face o analiză a ceea ce s-a întâmplat în acest an, rezultatele sunt corecte, România s-a stabilizat. Este o alegere pe care mi-o asum, care în baza informațiilor pe care le-am avut avea cele mai mari șanse să treacă de Parlament.

-Veștea a lucrat cu bugete, cu fonduri europene, a avut abilitatea de a naviga în mediul politic fără a crea crize și pentru un politician, singura evaluare e cea pe care ți-o dau oamenii, iar domnul Veștea a câștigat detașat în alegerile la care a participat.

-Suntem după şase săptămâni de când guvernul a căzut, nu trebuia să cadă, evident, şi nu vreau să ne întoarcem la decizia de ce a căzut, cine a fost vinovat, că în spaţiul public fiecare are o opinie despre asta. Suntem după şase săptămâni în care niciun partid nu a venit la preşedinte să spună, în urma discuţiilor pe care le-am avut, iată, se conturează o majoritate. Şi varianta Veştea este varianta pe care eu am considerat-o potrivită pentru a strânge o majoritate şi a ieşi în sfârşit din criza asta, guvernul să aibă depline, să închidem PNRR şi toate celelalte.

–(Despre decizia privind-ul pe Dominic Fritz, anchetarea lui Ciprian Ciucu de către DNA și decizia Tribunalului Ilfov privind hotărârile conducerii PNL)

-Primul meu comentariu este că faptul că niște elemente a căror legătură este absolut întâmplătoare a stârnit așa de multă patimă înseamnă că există o uriașă stare de tensiune și neîncredere în societatea noastră. Orice se întâmplă este motiv ca oamenii să se revolte, de aceea tot timpul am îndemnat la calm. Suntem într-o criză politică, avem partide care nu-și mai vorbesc, ceea ce nu-i normal. Însă nu e deloc o criză a statului.

-Față de hotărârea în cazul dlui Fritz. Pe timing, era așteptată, nu a fost primul termen. Aici fac un comentariu care nu schimbă cu niciun milimetru poziția mea de-a lungul timpului. Este rolul ANI să găsească oameni care se îmbogățesc folosind funcția publică sau să caute virgule în acte pe care funcționari publici le fac? Nu comentez decizia judecătorească.

-Să vedem dacă aceste sancțiuni nu sunt disproporționate.

-Cazul de la DNA al dlui Ciucu. În sfârșit, nu mai avem stenograme din dosar. Ani de zile am făcut justiția la TV, înainte ca procurorul să scrie rechizitoriul. Am avut câteva cazuri interesante de persoane influente în acete două luni, nu au mai existat scurgeri din dosare.

-Decizia de la Tribunalul Ilfov, vă rog să mă scuzați, a căpătat la anumiți oameni care se exprimă public efecte apocaliptice. Este o hotărâre, nu mă pronunț asupra ei, dar ca efect este, cum să vă spun, insignifiantă. Ați văzut vreun partid care să se jeneze să dea oameni afară, cu sau fără motiv? Este o voință politică care, poate din păcate, nu a fost niciodată cenzurată de instanțe.

–(De ce nu ați anunțat PNL că-l nominalizați pe Adrian Veștea?)

-Atributul meu constituțional este să nominalizez. În perioada imediat următoare, orice declarație poate fi considerată o intervenție neconstituțională în proces. În alegerea făcută am luat în calcul cele două criterii: să poată strânge o majoritate și să păstreze direcția occidentală.

-(A venit cu o majoritate?) Nu, nu a venit, dar cu toate variantele pe masă pe asta am socotit-o cea mai potrivită. Am speranța că partidele pro-occidentale vor vota propunerea făcută.

-Piețele sunt cu ochii pe noi și elementul timp ne presează. Nu suntem Belgia sau Olanda ca să negociem un an.

-Unii colegi din Consiliul European au avut curiozitatea și le-am explicat viziunea mea și ceea ce consider important pe termen mediu și lung. Cred că nu este sănătos să începem campania electorală acum.

-(Dacă ar fi nevoie de susținerea unui partid naționalist, cum ar fi privit acest lucru de UE?) În discuțiile cu liderii europeni, le-am prezentat deschis scenariile pe care le consider cele mai probabile, garanțiile că vom păstra direcția pro-europeană. În acest proces, nu ar fi corect să fac eu analiza scenariilor.

-(Îl mai considerați o variantă bună pe dl. Veștea?) Desigur.

–(Despre alocările din viitorul buget al UE?) Partea de bani nu a fost deschisă, a existat o propunere a Comisiei, este o treabă migăloasă de zile întregi. Pentru moment, atâta timp cât nu am tranșat problema fundamentală, cât va fi bugetul total, nu putem tranșa cât va fi pe fiecare capitol. Există chestiunea veniturilor suplimentare, diverse taxe europene, din care vreo 5 au venit de la Comisie și 4 de la Parlamentul European. Nu trebuie să dăm f multă valoare variantelor circulate, sunt doar o bază de discuție.

Șeful statului se întoarce în această seară în țară de la Bruxelles, unde a participat joi și vineri la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai blocului comunitar.

În urmă cu o zi, Nicușor Dan, în cadrul unor declarații pe care le-a făcut pentru presă, a promis că la Palatul Victoria „va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanțele și cu reformele”.

El nu a dorit să spună dacă ia în calcul și voturile AUR pentru învestirea următorului Guvern. „Nu trebuie să iau eu. Este o discuție care îl vizează pe primul ministru”, a răspuns Nicușor Dan la întrebările jurnaliștilor.

În același timp, Nicușor Dan a promis că va răspunde astăzi la întrebarea de ce l-a desemnat pe Veștea fără să se consultate cu PNL.

„Eu am niște limite constituționale de a mă pronunța pe partidul X, pe partidul Y. Ceea ce am vrut să spun tot timpul este că un guvern trebuie să aibă o majoritate și trebuie să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală. Dacă punem aceste condiții, cu condițiile pe care le pun toate partidele, o să vedem foarte puține soluții logice”, a spus Nicușor Dan.