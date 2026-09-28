Grindeanu, întrebat dacă se teme de proteste anti-PSD după declarația lui Mureșan: „Această bulă «hashtag» s-a dezumflat”

Președintele PSD, Siegfried Mureșan, a reiterat că parlamentarii partidului său nu vor acorda niciun vot pentru guvernul Mureșan la ședința de miercuri din Parlament și a lansat noi critici la adresa premierului desemnat.

Sorin Grindeanu a fost întrebat, luni seară, la România TV, dacă se teme de o mobilizare a electoratului anti-PSD în stradă după afirmația făcută de Siegfried Mureșan, care spusese astăzi că o eventuală revenire a liderului PSD în poziția de premier „ar însemna că noi, din nou, probabil vom avea motive, ni se vor da motive să ieșim în stradă”.

„Nouă nu ne teamă de absolut nimic. Eu cred că din ce în ce mai mult această bulă «hashtag» s-a dezumflat. Oamenii își dau seama într-un final că e vorba doar de lozinci. Oamenii își dau seama că în spatele acestor lozinci nu se află absolut nimic. Oamenii văd că în fiecare zi trăiesc din ce în ce mai rău. Oamenii văd că în acest an și ceva am avut cea mai mare inflație din Europa. Avem 12 luni de scădere consecutive a consumului, 12 luni de scădere a veniturilor. Avem, în trimestrul II al acestui an, 2026, față de trimestrul II al anului 2025, o scădere de 80% a investițiilor străine directe în România”, a răspuns liderul PSD.

El l-a criticat pe premierul desemnat, pe care l-a acuzat de „aroganță” și „tupeu”.

„Această chestiune, cu Siegfried Mureșan, care amenință Siegfried Mureșan, care refuză să vină, totuși, să aibă un dialog, sau a refuzat, în toată această perioadă, să aibă un dialog cu noi, cel mai important partid parlamentar din România, aroganța pe care a arătat-o în aceste zile… Eu nu vorbesc de perioada de peste vară, când nu exista zi, și se poate verifica, să nu înjure PSD. Tupeul pe care îl arată… Toate aceste lucruri ne spun ceva, că acest domn chiar nu își dorește să fie prim-ministru”, a adăugat Sorin Grindeanu.

„O nominalizare în bătaie de joc”

Sorin Grindeanu a reafirmat că PSD nu îl va susține pe Siegfried Mureșan la votul de învestire de miercuri.

„De la noi, cele 127-128 de voturi, vă asigur că nu va avea niciunul”, a declarat președintele social-democraților.

El consideră că nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier „ne-a făcut să pierdem timpul”.

„E o nominalizare în bătaie de joc (…). N-a dorit nicio secundă să fie prim-ministru. Nu face decât să ne pierdem timpul. Această propunere a fost neserioasă de la început, această propunere a PNL și a USR, și care ne-a făcut să pierdem timpul, dar miercuri toată această mascaradă, din punctul meu de vedere, se va încheia, pentru că acest guvern nu va trece”, a continuat Grindeanu.

Întrebat dacă a fost sunat astăzi de premierul desemnat, liderul PSD a adăugat: „Nu. Cu un minut înainte de a avea Consiliul Politic Național, mi-a trimis un WhatsApp cu programul de guvernare. Eu n-am vorbit astăzi cu Siegfried Mureșan”.

Ce declarase Siegfried Mureșan despre Sorin Grindeanu

Premierul desemnat a fost întrebat, luni, într-un interviu acordat Digi24, dacă este de părere că Sorin Grindeanu va fi următoarea desemnare a președintelui Nicușor Dan pentru formarea Guvernului în cazul în care el nu trece de votul din Parlament. Siegfried Mureșan a criticat o astfel de perspectivă.

„Bun, acum eu nu aș dori ca premierul OUG 13 să revină la Palatul Victoria. Ar însemna că noi, din nou, probabil vom avea motive, ni se vor da motive să ieșim în stradă. Cred că acest lucru ar fi rău pentru România, ca Sorin Grindeanu să revină la Palatul Victoria, dar este decizia președintelui României pe cine va desemna să formeze un nou Guvern, în cazul în care săptămâna aceasta nu avem un vot pozitiv”, a declarat liberalul.

Tot astăzi, el a spus că „în momentul de față” are „170 de voturi ale celor trei partide care susțin acest guvern, Partidul Național Liberal, USR și UDMR, și rezultate foarte bune ale discuției cu grupul minorităților”.

Pentru ca el și guvernul propus să fie învestiți, vor avea nevoie de susținerea a cel puțin 233 de parlamentari la ședința de miercuri. Luni a fost prima zi de audieri în comisii.