VIDEO Nicușor Dan, întrebat dacă problemele lui Moșteanu erau atât de grave încât să-și dea demisia: „Cred că sute de milioane de euro e mai corupt decât o diplomă”

„Ca observaţie generală, intensitatea cu care în spaţiul public se blamează diferite fapte nu este niciodată proporţională cu faptele”, a declarat, miercuri, președintele Nicușor Dan, întrebat dacă i-a cerut lui Ionuț Moșteanu demisia în urma scandalului privind CV-ul său.

Nicușor Dan a participat miercuri la dejunul de lucru cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditați în România. El a fost întrebat de jurnaliștii prezenți la eveniment și despre demisia lui Ionuț Moșteanu. El a demisionat pe 28 noiembrie din funcția de ministru al Apărării, după ce Libertatea a relatat despre neclarități în CV-ul său.

„Pentru moment, decizia este la USR, conform protocolului de coaliție. Ei m-au consultat cu privire la numirile de miniștri înainte și mă aștept să o facă și acum. Am vorbit cu domnul Moșteanu și i-am spus că decizia este la domnia sa. Ca observație generală, intensitatea cu care în spațiul public se blamează diferite fapte nu este niciodată proporțională cu faptele”, a afirmat șeful statului.

Întrebat de reporterul HotNews dacă se referă la faptul că problemele domnului Moșteanu nu erau atât de grave cât să genereze o demisie, Nicușor Dan a răspuns:

„Eu am spus printre altele, că eu ca persoana fizica spun de vreo cinci ani de zile, ca prin PUZ-urile de la sector de la București s-au favorizat persoane fizice și juridice cu sute de milioane sau chiar miliarde de euro. Cred că sute de milioane de euro e mai corupt decât o diplomă”.

Despre faptul că nu există ministrul la Apărare de o săptămână, preşedintele Nicuşor Dan a spus că ”este un ministru responsabil care se ocupă”.

„Chiar am avut o discuție pe o poziție pe care România să o aibă în structurile europene, pe o chestiune precisă, și o poziție pe economie și mi s-a spus că ministru este la apărare. Nu, nu, nu e niciun pericol. Se mai întâmplă în democrație, miniștrii să plece, durează 10 zile, 15 zile, vine un alt ministru”, a mai spus el.

Premierul Ilie Bolojan l-a numit pe Radu Miruță, ministrul USR al Economiei, să preia interimar și funcția de ministru al Apărării.