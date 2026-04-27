Nicușor Dan, întrebat de ce nu și-a declarat susținerea pentru premierul Bolojan: „Nu e constituțional, așa cred. În acest moment este o fractură politică între cele două părți ale unei coaliții”

Președintele Nicușor Dan a evitat din nou, luni, într-o intervenție la Digi FM, să spună dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan, motivând că el trebuie să fie mediator: „În momentul acesta este o fractură politică între cele două părți ale unei coaliții pe care eu mi-aș fi dorit-o să funcționeze. În sensul ăsta nu pot să să mă pronunț”.

„De luni de zile discut și cu unii și cu ceilalți, UDMR , USR, și am constatat că tensiunea este tot mai mare. Suntem într-un moment în care este o poziție cumva ireconciliabilă între două părți, eu trebuie să fiu mediator. (…) Prin faptul că inclusiv azi de la ora 10.00 are loc acea discuție, în mod civilizat, românii să aibă încredere că mergem în direcția corectă”, a declarat șeful statului, întrebat dacă îl mai susține pe Ilie Bolojan în funcția de premier.

„Depinde din ce parte te uiți”

Întrebat ce le răspunde celor care îl consideră pesedist, Nicușor Dan a răspuns: „Tot timpul depinde din ce parte te uiți. Dacă te uiți din partea PSD, sigur că sunt văzut ca fiind de ăpartea cealaltă”.

Răspunzând unei alte întrebări legate de faptul că nu și-a declarat susținerea pentru premierul Bolojan, Nicușor Dan a răspuns. „Dar nu este constituțional. Așa cred eu”.

Întrebat apoi ce consideră că face bine și ce nu face bine premierul, Nicușor Dan a răspuns: „Domnul Bolojan este o persoană foarte serioasă, n-am spus niciodată altceva. Pe de altă parte, în momentul acesta este o fractură politică între cele două părți ale unei coaliții pe care eu mi-aș fi dorit-o să funcționeze foarte mul. În sensul ăsta nu pot să să mă pronunț. Inclusiv pe activitate dacă m-aș pronunța, m-aș pronunța într-o parte sau alta a celor două părți. Altfel, bineînțeles, tot respectul pentru domnul prim-ministru”.

„Nu sunt în ipostaza constituțională de a acționa”

Întrebat dacă este luată în calcul varianta unui premier tehnocrat, Nicușor Dan a răspuns: „Pentru moment, eu nu sunt în ipostaza constituțională de a acționa. Ce pot să fac este să dialoghez cu toată lumea, să încerc să reglez diferite lucruri în felul ăsta. Pentru moment există un premier, în momentul în care, dacă se va întâmpla și va veni discuția despre un nou premier, atunci o să mai discutăm. Da, până în momentul ăsta aici suntem”.

PSD şi AUR au anunțat luni să depună o moţiune de cenzură comună împotriva Guvernului Ilie Bolojan.

Petrişor Peiu şi Marian Neacşu au susținut că până la acest moment nu s-a discutat „absolut nimic” despre o viitoare guvernare împreună, precizând că, „din câte cunosc” ei, nici liderii lor nu au făcut un demers în acest sens.