Nicușor Dan, întrebat de Snoop despre creșterea exporturilor de arme către Israel: „Orice contract are o obligație bilaterală”

„Ați vorbit recent despre lipsa dezbaterii în societate cu privire la războiul din Ucraina. Dar nu există o dezbatere politică cu privire la războiul din Gaza, cu toate că România exportă bunuri militare către Israel, a căror valoare a crescut în ultimii trei ani. Ce le răspundeți oamenilor care spun că România sprijină un stat acuzat la nivel internațional de crime de război și încălcări grave ale drepturilor omului din Gaza?”, a fost întrebarea adresată de Snoop președintelui, aflat într-o vizită oficială la Black Sea Defence, Aerospace and Security (BSDA), cea mai mare expoziție de apărare din regiune

„Există o parte politică, o parte comercială, o partea militară și o parte umanitară. Răspunsul meu este că România face foarte mult pe zona umanitară, chiar azi este o discuție despre continuarea evacuării de copii bolnavi și tratarea lor în România sau în spitale europene”, a răspuns Nicușor Dan.

Apoi a continuat: „Tot timpul când ai un contract în desfășurare, orice contract are o obligație bilaterală. Când sau dacă vom ajunge să fim în altă configurație, evident că și partea contractuală se va schimba.

Snoop a publicat două anchete în care a dezvăluit cum Israel a devenit în ultimii ani, de când a început războiul din Gaza, principala destinație a exporturilor militare ale României. Anul trecut valoarea totală a acestora a fost de 78,3 milioane de euro.

Snoop a întrebat ANCEX și ministerele responsabile dacă au existat evaluări ale licențelor de exporturi militare către Israel, care sa asigure că bunurile din România nu sunt folosite în uciderea civililor din Fâșia Gaza. MAE a transmis doar că toate licențele au fost riguros analizate, fără a oferi alte detalii despre concluziile rapoartelor de evaluare și fără a preciza dacă au existat și cazuri de licențe respinse.