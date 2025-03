Nicușor Dan își dorește un alt guvern dacă ajunge la Cotroceni: „Trebuie să ai sprijin în populație, iar acest guvern nu-l are”

Candidatul independent la preşedinţia României Nicuşor Dan a afirmat, la Antena 1, că acest guvern este obosit, iar sondajele arată care este cota lui de încredere, menţionând că pentru a lua măsuri importante trebuie să ai sprijin ul populaţiei, sprijin de care guvernul Ciolacu nu beneficiază.

Nicuşor Dan a fost întrebat ce guvern ar vrea după ce ajunge la Palatul Cotroceni: unul cu USR sau cel care este actualmente în funcție.

„Acest guvern e clar obosit şi vedem în sondaje care este cota lui de încredere şi ca să poţi să faci nişte măsuri importante trebuie să ai sprijin în populaţie şi acum acest guvern nu îl are. Şi faptul că votul din noiembrie dovedeşte că guvernul ăsta nu are încrederea de care e nevoie. Ăsta e un lucru. În al doilea rând, cred că USR-ul ar fi potrivit să fie la guvernare pentru că e un partid reformist şi pentru că România are nevoie de nişte reforme în momentul ăsta şi e bine să fie cineva care să pună presiune pe reforme”, a declarat Nicuşor Dan, citat de News.ro.

El a explicat că preşedintele trebuie să iniţieze o discuţie cu partidele pro-occidentale din Parlament şi să fie găsită o formulă care să introducă şi USR-ul la guvernare.

Nicuşor Dan a menţionat că este mai important ce va face guvernul decât cine va face parte din el.

„Un guvern care trebuie să se uite la cheltuielile publice şi să mai taie din ele, dar în special la bunuri şi la investiţii care nu sunt neapărat necesare în momentul ăsta. Trebuie să se concentreze pe fonduri europene, pe absorbţia fondurilor europene şi cred că principala lui problemă este de a echilibra financiar astfel încât să nu riscăm un dezechilibru financiar, să ne recâştigăm încrederea partenerilor şi agenţiilor de rating ca să putem să ne împrumutăm la dobânzi mai mici”, a transmis Nicuşor Dan.

Potrivit lui, principala problemă a României este faptul că statul şi instituţiile nu funcţionează şi consideră că experienţa sa la Bucureşti este relevantă, deoarece a preluat Capitala în aceeaşi situaţie în care se găseste acum România – cu o situaţie financiară dificilă şi cu o criză de încredere a oamenilor.

”Eu cred că principala problema României este faptul că statul nu funcţionează, instituţiile nu funcţionează şi am o mare experienţă administrativă. Asta este corelată cu sistemul de justiţie şi am o experienţă mare pe sistemul de justiţie, nu numai în calitate de primar, ci şi în activitatea mea anterioră, pentru că e important să pui presiune acolo unde trebuie, să nu porneşti nişte lupte care nu au unde să ducă şi cred că experienţa mea la Bucureşti e relevantă, pentru că e un oraş complicat pe care l-am preluat exact cum e România azi”, a mai spus Nicuşor Dan.

În urmă cu o lună, pe 13 februarie, Nicușor Dan spunea că premierul Marcel Ciolacu nu ar trebui să demisioneze în perioada dinaintea alegerilor prezidențiale întrucât acest lucru ar genera instabilitate politică.

„Nu sunt un suporter nici al PSD-ului, nici al lui Marcel Ciolacu, în orice caz nu trebuie să plece şi să lase o situaţie de instabilitate. Dacă se va întâmpla ca în cadrul forţelor pro-occidentale din Parlament să se găsească o soluţie mai bună de guvernare, trebuie ca ea să fie negociată şi momentul de schimbare, momentul de guvern interimar să fie cât, cât mai scurt cu putinţă. Pentru că altfel generăm instabilitate, neîncredere în economie şi nu e bine”, spunea Nicuşor Dan