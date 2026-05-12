Președintele Poloniei, primit de Nicușor Dan la Cotroceni, înaintea summitului B9

Președintele Nicușor Dan l-a primit la Palatul Cotroceni pe omologul său polonez, Karol Nawrocki, în contextul Summitului București 9 care va avea loc mâine. Cei doi lideri vor susține puțin mai târziu, după ora 18.00, și declarații comune de presă.

În această seară, președinții Nicușor Dan și Karol Nawrocki vor avea și o cină de lucru, la care va lua parte și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Summit B9 miercuri la Palatul Cotroceni

Evenimentul va fi coprezidat de președinții Nicușor Dan și Karol Nawrocki, iar tema generală va fi „Delivering More for Transatlantic Security”, potrivit Administrației Prezidențiale.

Președinția a precizat că la eveniment vor participa:

Secretarul General NATO, Mark Rutte;

Președintele Republicii Lituania, Gitanas Nausėda;

Președintele Republicii Estonia, Alar Karis;

Președintele Republicii Cehe, Petr Pavel;

Președintele Republicii Letonia, Edgars Rinkēvičs;

Președintele Republicii Slovace, Peter Pellegrini;

Președintele Republicii Finlanda, Alexander Stubb;

Prim-ministrul Regatului Danemarcei, Mette Frederiksen;

Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski;

Subsecretarul de Stat din Statele Unite ale Americii pentru controlul armamentelor și securitate internațională, Thomas DiNanno;

Ministrul Apărării din Regatul Suediei, Pål Jonson;

Ministrul Afacerilor Externe din Regatul Norvegiei, Espen Barth Eide;

Secretarul de Stat permanent din cadrul Cancelariei Prim-ministrului Islandei, Benedikt Árnason;

Reprezentantul Permanent al Republicii Bulgaria la NATO, Ambasadorul Nikolay Milkov;

Ambasadorul Ungariei în România, Kissné Hlatki Katalin.

Cel mai recent summit al formatului fondat de România și Polonia în mandatele președinților Klaus Iohannis și Andrzej Duda a avut loc în iulie 2025 la Vilnius, în Lituania, iar la eveniment a participat și Nicușor Dan. Atunci, în capitala Lituaniei au fost prezenți și Mark Rutte, secretarul general al NATO, și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Liderul de la Kiev va fi prezent și la summitul de miercuri de la Cotroceni. El este însoțit la București de soția sa, care va avea activități separate de programul B9, au precizat surse oficiale pentru HotNews.

Capitala României nu a mai găzduit summitul B9 din 2022, când reuniunea avea loc la câteva luni după ce Rusia a invadat Ucraina pe scară largă.

Programul evenimentului

Primirea șefilor de delegație va avea loc la 10:30, conform agendei oficiale.

La 11:00 va începe sesiunea plenară a Summitului, în deschiderea căreia vor avea intervenţii preşedintele României, Nicuşor Dan, şi preşedintele polonez Karol Nawrocki.

La ora 14:20 va fi fotografia de familie, iar la 14:30 un dejun de lucru. La 17:00, preşedintele României, Nicuşor Dan, cu preşedintele Karol Nawrocki, şi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, vor avea declaraţii de presă comune.

Lansat în 2015, în contextul anexării ilegale a Peninsulei Crimeea de către Rusia, formatul B9 a fost creat ca platformă de consultare și coordonare a pozițiilor țărilor NATO de pe flancul estic.