Prezență surpriză la București. Olena Zelenska îl va însoți pe președintele ucrainean. Ce are în program

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va participa miercuri la Summitul Formatului București 9 care are loc la Palatul Cotroceni, au precizat surse oficiale pentru HotNews. El va veni la București alături de soția sa care va avea activități separate de programul B9.

La aceste activități, Olena Zelenska va participa alături de Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan.

Olena Zelenska și Mirabela Grădinaru s-au mai întâlnit pe 25 martie la summitul „Pregătind viitorul împreună”, organizat la Casa Albă la inițiativa Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump.

Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan s-a fotografiat alături de Brigitte Macron, soția președintelui francez, și Olena Zelenska în marja reuniunii dedicate educației digitale a copiilor. Fotografia a fost publicată de Administrația Prezidențială.

Programul lui Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski va avea o intervenție în partea finală a sesiunii de lucru a Formatului B9. El este prezent la reuniune întrucât consolidarea ajutorului pentru Ucraina e una dintre temele summitului.

De asemenea, pe ordinea de zi va fi și o discuție bilaterală între Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, care a fost cerută de partea ucraineană potrivit surselor oficiale.

Volodimir Zelenski este la a doua sa vizită în România în 2026. El a mai fost primit la Cotroceni de Nicușor Dan pe 12 martie.

Cine participă la B9

Vor fi prezenţi șeful NATO, Mark Rutte, preşedinţi și miniştri din mai multe țări, a anunțat Administrația Prezidențială.

Evenimentul va fi co-prezidat de preşedintele Nicușor Dan şi de preşedintele Poloniei Karol Nawrocki, cu tema generală „Delivering More for Transatlantic Security”, precizează Administraţia Prezidenţială.

Potrivit sursei citate, la Summitul B9 vor participa:

Secretarul General NATO, Mark Rutte;

Președintele Republicii Lituania, Gitanas Nausėda;

Președintele Republicii Estonia, Alar Karis;

Președintele Republicii Cehe, Petr Pavel;

Președintele Republicii Letonia, Edgars Rinkēvičs;

Președintele Republicii Slovace, Peter Pellegrini;

Președintele Republicii Finlanda, Alexander Stubb;

Prim-ministrul Regatului Danemarcei, Mette Frederiksen;

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski;

Subsecretarul de Stat din Statele Unite ale Americii pentru controlul armamentelor și securitate internațională, Thomas DiNanno;

Ministrul Apărării din Regatul Suediei, Pål Jonson;

Ministrul Afacerilor Externe din Regatul Norvegiei, Espen Barth Eide;

Secretarul de Stat permanent din cadrul Cancelariei Prim-ministrului Islandei, Benedikt Árnason;

Reprezentantul Permanent al Republicii Bulgaria la NATO, Ambasadorul Nikolay Milkov;

Ambasadorul Ungariei în România, Kissné Hlatki Katalin.

Agenda summitului

Potrivit agendei evenimentului, la 10:30 va avea loc primirea oficială a şefilor de delegaţie.

La 11:00 va începe sesiunea plenară a Summitului, în deschiderea căreia vor avea intervenţii preşedintele României, Nicuşor Dan, şi preşedintele polonez Karol Nawrocki.

La ora 14:20 va fi fotografia de familie, iar la 14:30 un dejun de lucru. La 17:00, preşedintele României, Nicuşor Dan, cu preşedintele Karol Nawrocki, şi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, vor avea declaraţii de presă comune.

Formatul B9 a fost lansat în 2015 de președinții României și Poloniei de la acel moment, Klaus Iohannis și Andrzej Duda, în contextul anexării Peninsulei Crimeea de către Rusia, ca o platformă de consultare și coordonare a pozițiilor țărilor NATO de pe flancul estic.

Cel mai recent summit B9 a avut loc în iulie 2025 la Vilnius, în Lituania, iar la eveniment a participat și Nicușor Dan. Atunci, în capitala Lituaniei au fost prezenți și Mark Rutte, secretarul general al NATO, și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Ultimul summit B9 organizat la București a avut loc în 2022, la câteva luni după ce Rusia a atacat Ucraina.