Cine va reprezenta SUA la Summitul B9 de la București, după ce Donald Trump a refuzat invitația

Nicușor Dan și Donald Trump își strâng mâna la summitul NATO de la Haga din iunie 2025 Foto: Administrația Prezidențială

Thomas DiNanno, subsecretar american de stat, va fi prezent la Summitul București 9 (B9) din 13 mai din capitala României, au confirmat surse oficiale pentru HotNews. Un înalt oficial american va participa, de asemenea, la discuții, însă în format de videoconferință, potrivit surselor.

Thomas DiNanno a devenit subsecretar de stat pentru controlul armelor și securitate internațională în 10 octombrie 2025, conform descrierii de pe site-ul oficial al Departamentului american de Stat.

Thomas DiNanno, la un eveniment din Santiago, Chile, în 20 aprilie 2026. Credit: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia



Anterior, el a activat în cadrul instituției ca secretar adjunct adjunct și ca oficial superior al Biroului pentru Controlul, Verificarea și Conformitatea Armelor (AVC), unde a condus politica externă pentru controlul armelor nucleare, stabilitatea strategică, apărarea antirachetă și spațiul cosmic.

Oficialul american s-a aflat la conducerea negocierilor cu Rusia referitoare la tratatul New START privind reducerea armelor nucleare, în 2020, dar și a discuțiilor referitoare la alte angajamente de descurajare ale SUA cu Japonia, Coreea de Sud și Australia.

Chiar înainte de nominalizarea sa din 2025, subsecretarul de stat DiNanno a condus strategiile de descurajare și reziliență nucleară pentru Comandamentul Strategic al SUA la Institutul Național de Cercetare Strategică, mai scrie în descrierea de pe site-ul instituției.

Donald Trump a declinat invitația României

HotNews a scris în 6 aprilie că președintele american a declinat invitația de a veni la București pentru Summitul B9.

La o zi distanță, președintele Nicușor Dan a oferit detalii despre răspunsul lui Trump, spunând că România a primit „o scrisoare diplomatică în care ni s-a mulțumit pentru invitatie, ni s-a mulțumit pentru colaborarea pe care o avem, inclusiv permiterea accesului tehnicilor și soldaților americani la baza Kogalniceanu și de la Câmpia Turzii”.

Formatul B9 a fost lansat în 2015 de președinții României și Poloniei de la acel moment, Klaus Iohannis și Andrzej Duda, în contextul anexării Peninsulei Crimeea de către Rusia, ca o platformă de consultare și coordonare a pozițiilor țărilor NATO de pe flancul estic.

Cel mai recent summit B9 a avut loc la Vilnius, în Lituania, iar la eveniment a participat și Nicușor Dan. Atunci, în capitala Lituaniei au fost prezenți și Mark Rutte, secretarul general al NATO, și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Ultimul summit B9 organizat la București a avut loc în 2022, la câteva luni după ce Rusia a atacat Ucraina.