Nicuşor Dan, la reuniunea Comunităţii Politice Europene din Erevan. Co-prezidează o masă rotundă împreună cu președintele Muntenegrului

Preşedintele Nicuşor Dan se află luni în Armenia, unde participă la cea de-a 8-a ediţie a summitului Comunităţii Politice Europene (CPE). Șeful statului va co-prezida, alături de preşedintele Muntenegrului, o masă rotundă pe tema dezinformării şi ameninţărilor hibride, anunță Administrația Prezidențială.

„Reuniunea de la Erevan se desfășoară sub egida temei „Construind împreună viitorul: unitate și stabilitate în Europa” și continuă tradiția organizării în alternanță a Summiturilor între state membre UE și state partenere, Armenia asumând la această iterație rolul de gazdă”, a transmis Administrația Prezidențială.

Nicușor Dan a plecat la acest summit împreună cu preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Cei doi președinți au publicat duminică, pe Facebook, aceeași poză făcută în avion în drumul lor spre Armenia.

În postarea sa, președintele Nicușor Dan a adăugat că va organiza o „discuție informală privind impactul Coridorului Vertical de Gaze asupra securității energetice regionale, la care vor participa o serie de lideri regionali”.

Potrivit agendei președintelui, astăzi, la ora 08.30, începe reuniunea privind Coridorul Vertical, organizată de România, cu participarea reprezentanților Bulgariei, Greciei, Republicii Moldova, Ucrainei, Serbiei, Ungariei, Slovaciei, Macedoniei de Nord, Albaniei

Ulterior, de la ora 10.30, începe Sesiunea Plenară a Reuniunii Comunității Politice Europene.

Co-prezidează o mesă rotundă

De asemenea, președintele Nicușor Dan va co-prezida, alături de președintele Muntenegrului, Jakov Milatović, masa rotundă dedicată temei „Reziliență democratică și amenințări hibride”.

Discuțiile vor începe de la ora 13.15.

„Dezbaterile vor acoperi guvernanța democratică, combaterea dezinformării și a manipulării informaționale, securitatea cibernetică, apărarea, educația și monitorizarea evoluțiilor tehnologice, inclusiv în domeniul inteligenței artificiale”, a precizat Administrația Prezidențială.

În cadrul acestui format, Nicușor Dan „va susține necesitatea unei abordări mai coordonate la nivel european, a unor instituții puternice și transparente și a unor măsuri preventive eficiente împotriva dezinformării și interferențelor externe, cu scopul de a preveni ca vulnerabilitățile actuale să devină riscuri structurale pe termen lung”, a adăugat instituția.

La Erevan, Nicușor Dan va lua parte și la o nouă reuniune a Grupului de Coordonare (Core Group) pentru Republica Moldova, mecanism multilateral informal de susținere a securității și rezilienței acesteia. Înființat în 2024 la inițiativa comună a României și Franței, grupul urmărește consolidarea coerenței sprijinului internațional acordat Republicii Moldova.