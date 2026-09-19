Nicuşor Dan merge alături de Mirabela Grădinaru la New York, la Adunarea Generală a ONU. Agenda președintelui în SUA

Președintele Nicușor Dan va merge la New York pentru Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU), împreună cu partenera sa, Mirabela Grădinaru. Cuplul prezidențial va participa la recepţia tradiţională oferită de preşedintele Donald Trump şi soţia sa, Melania Trump, şi vor inaugura intersecţia „The Queen Marie of Romania Corner”, potrivit programului transmis de Administrația Prezidențială.

Luni, la ora 01:30 (ora României, n.r.) preşedintele Nicuşor Dan va avea o întâlnire cu Alianţa foştilor ambasadori ai Statelor Unite ale Americii în România

La ora 16:30, Mirabela Grădinaru va participa la Summitul „Fostering the Future Together Partnership Event” organizat sub patronajul primei doamne a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump.

La 19:00, şeful statului va avea o întâlnire cu antreprenori români din SUA din domeniul Tech iar la ora 21:00, o întâlnire cu reprezentanţii JP Morgan Chase şi cu investitori în obligaţiuni româneşti în România

Marţi, la ora 01:30, Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru vor participa la inaugurarea intersecţiei „The Queen Marie of Romania Corner”, în contextul aniversării a 100 de ani de la turneul istoric al Reginei Maria în Statele Unite ale Americii.

La ora 02.00, şeful statului se va întâlni cu reprezentanţii comunităţii româneşti din New York.

Nicușor Dan a lipsit anul trecut de la Adunarea Generală a ONU

Tot marți, de la ora 16:00, preşedintele participă la deschiderea Săptămânii la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

Este prima oară când președintele Nicușor Dan va merge la Adunarea Generală a ONU. Anul trecut, România a fost reprezentată de ministrul de externe, Oana Țoiu. Dan a explicat la vreme respectivă că nu a mers la New York deoarece a considerat că „e mai util” să fie prezent în țară în acea perioadă.

La ora 19:00, prima doamnă, Mirabela Grădinaru, va participa la dejunul oferit de către prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, pentru primele doamne / domni.

Miercuri, la ora 00:00, şeful statului va avea o întâlnire cu Benjamin Black, CEO al US International Development Finance Corporation, la Misiunea Permanentă a României pe lângă Organizaţia Naţiunilor Unite, din New York.

La ora 02:00, preşedintele Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru vor participa la recepţia tradiţională oferită de preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump şi Melania Trump la Lotte New York Palace Hotel.