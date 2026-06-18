Nicușor Dan merge azi la Bruxelles pentru summitul de vară al liderilor UE

În plină criză politică, președintele Nicușor Dan participă joi și vineri la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, unde se reunesc mai mulți lideri UE, potrivit agendei publicate de Administrația Prezidențială. Este prima deplasare externă pe care șeful statului o face după nominalizarea liberalului Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

Președintele nu a mai avut apariții publice privind criza politică din țară. El va participa la reuniunea Consiliului European, joi, începând cu ora 19.

Șeful statului face, în mod uzual, declarațiile de presă înaintea participării la un summit și este de așteptat ca jurnaliștii care sunt prezinți la eveniment să îi adreseze întrebări și despre situația internă.

Între timp, joi, în țară, este o zi crucială în criza politică. Premierul desemnat Adrian Veștea este așteptat să vină „în prima parte a zilei” cu lista de miniștri și programul de guvernare, pe care să le depună în Parlament. Un anunț similar a făcut liberalul și cu o zi în urmă, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Nominalizat de Nicușor Dan fără consultări cu PNL, Veștea nu avea miercuri seară cele 233 de voturi necesare pentru a trece de Parlament, conform unor surse politice concordante. PNL, USR, UDMR, AUR și SOS au anunțat că nu vor vota cabinetul Veștea.

Ce discută liderii UE la Bruxelles

Pe agenda Consiliului European, care are loc într-un context geopolitic dificil, figurează aspecte cu impact major atât asupra cetățenilor, cât și asupra întreprinderilor, și care includ competitivitatea, bugetul pe termen lung al UE pentru perioada 2028-2034, Ucraina, situația din Orientul Mijlociu, migrația și drogurile ilicite, potrivit Agerpres.

În ceea ce privește extinderea UE, liderii statelor membre vor discuta despre deschiderea primului cluster de capitole în cadrul negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova.

Pentru că lista de probleme pe care liderii UE trebuie să le abordeze joi şi vineri, la Bruxelles, António Costa, preşedintele Consiliului European, şi-a încălcat propria regulă conform căreia summiturile ar trebui să dureze doar o zi, notează POLITICO, citat de News.ro. În plus, unii dintre lideri vin direct de la summitul G7 din Franţa.

Liderii UE vor da startul joi, la ora 19:00, ora României, când vor asculta discursurile preşedintei Parlamentului European, Roberta Metsola, şi ale preşedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski. Apoi, în timpul cinei, liderii vor discuta despre „dezechilibrele macroeconomice globale” – acesta este un eufemism pentru dependenţa excesivă a lumii de o Chină din ce în ce mai ostilă, a explicat POLITICO.

Ei se vor reuni din nou vineri pentru a negocia chestiunea spinoasă a bugetului pe termen lung al UE, în valoare de 2 trilioane de euro, pe fondul unei revolte din partea ţărilor care contribuie cu cele mai mari sume de bani.