Zi crucială în criza politică: Veștea, așteptat să vină cu lista de miniștri și programul de guvernare. Ce urmează și cum arată cele mai noi calcule

Candidatul desemnat pentru funcția de premier, Adrian Veștea, urmează să depună „în prima parte a zilei” de joi lista de miniștri și programul de guvernare la Parlament, conform anunțului făcut în seara precedentă.

Tot joi, la ora 11, este programată o ședință a grupurilor parlamentare reunite ale PSD pentru a aproba lista de miniștri și programul de guvernare, pe care Adrian Veștea le-a discutat cu liderii social-democrați Sorin Grindeanu, Claudiu Manda și Marian Neacșu la Vila Lac, dar nu și la partid sau la grupul parlamentar.

Premierul desemnat era așteptat să vină miercuri după-amiază la grupurile parlamentare ale PSD, dar el nu a venit.

Odată ce Veștea va depune documentele la Parlament, va fi convocată o ședință a Birourilor Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, în care conducerile celor două camere vor stabili calendarul pentru audierea miniștrilor și votul de învestitură.

Într-un mesaj transmis miercuri seară pe fondul negocierilor pentru a-și asigura susținerea necesară la votul din Parlament, Adrian Veștea s-a declarat „încrezător că România va avea în foarte scurt timp un Guvern funcțional, capabil să asigure stabilitate, predictibilitate și soluții concrete pentru cetățeni”.

Misiune complicată

Nominalizat de președintele Nicușor Dan fără consultări cu PNL, Adrian Veștea nu avea miercuri seară cele 233 de voturi necesare pentru a trece de Parlament, conform unor surse politice concordante. PNL, USR, UDMR, AUR și SOS au anunțat că nu vor vota guvernul acestuia.

Într-un astfel de scenariu, premierul desemnat se bazează pe voturile PSD (127), grupului Uniți pentru România (19) și PACE (11) – în total 157 de voturi. Sub semnul întrebării mai rămân însă voturile de la Minoritățile Naționale (17) și ale parlamentarilor neafiliați (20).

Guvernul Veștea „ar putea trece doar cu voturile AUR”, estima miercuri președinta PNL Sibiu, deputata Raluca Turcan.

Congres în PNL pe fondul scindării din partid

Adrian Veștea a respins apelul conducerii PNL de a-și depune mandatul, iar Cătălin Predoiu, unul dintre liberalii din grupul anti-Bolojan care îl susține pe Veștea, a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte al partidului.

Pe fondul scindării din PNL, liberalii au decis, la propunerea lui Ilie Bolojan, să organizeze un congres extraordinar duminică, 21 iunie.

Congresul va fi unul de alegeri, inclusiv pentru președintele PNL, pentru a fi reconfigurată toată conducerea partidului.

„Nu ni l-am dorit, dar situația o impune”, a declarat Bolojan miercuri seară, subliniind că PNL „are nevoie de claritate, de decizii asumate și de o direcție confirmată fără echivoc”.