Nicușor Dan, mesaj pentru Donald Trump: „Aștept cu nerăbdare să vă mulțumesc personal”

Președintele Nicușor Dan i-a mulțumit miercuri într-un mesaj postat pe Twitter președintelui american Donald Trump pentru că, în urmă cu cinci zile, a spus că relația SUA – România este „foarte bună” și că „românii sunt un popor grozav”.

„Vă mulțumesc pentru cuvintele foarte amabile și puternice referitoare la poporul român și pentru reafirmarea puterii extraordinare a relației dintre cele două națiuni. Aștept cu nerăbdare să vă mulțumesc personal”, a precizat Nicușor Dan pe X într-un mesaj adresat direct lui Donald Trump.

Thank you @realDonaldTrump for the very kind and powerful words regarding the Romanian people and for reaffirming the tremendous strength of the relationship between our two nations. I look forward to thanking you personally.



In my press conference today I stressed how confident…

„În conferința de presă de astăzi (n.r. cea în care a prezentat strategia națională de apărare), am subliniat cât de încrezător sunt că, prin dialog constant și cooperare strânsă, vom continua să consolidăm parteneriatul strategic româno-american, în spiritul valorilor noastre comune — libertate, democrație și securitate colectivă”, completează președintele.

Ce a spus Donald Trump despre România

Întrebat vineri, într-o conferință comună alături de premierul maghiar Viktor Orban despre retragerea unor militari americani din România, președintele Donald Trump a spus că relația cu țara noastră este „foarte bună” și că „românii sunt un popor grozav”.

„Facem unele schimbări. Este același număr total de militari, dar îi rotim. Mie îmi plac românii, cred că sunt un popor grozav”, a spus Donald Trump. „Relația cu România este foarte bună”, a mai spus președintele SUA.

La rândul său, secretarul apărării Pete Hegseth a spus că decizia privind trupele americane a fost luată de Pentagon în coordonare cu Casa Albă. „Vor rămâne trupe americane în România, dar vor fi schimbări în ce privește modul în care se face rotația lor”, adăugând că NATO și aliații au fost notificați dinainte.

Vizita lui Nicușor Dan în SUA

Referitor la vizita În SUA, Nicușor Dan afirma ultima dată, pe 2 noiembrie, că „marea miză” va fi componenta economică.

„Lucrul cel mai important în relația viitoare dintre România și Statele Unite este o prezență economică mult, mult sporită a companiilor americane în România. Asta este marea miză a vizitei în Statele Unite și, de aia, ea trebuie pregătită din punct de vedere economic foarte bine”, a conchis președintele.