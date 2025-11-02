VIDEO Nicușor Dan spune că „există discuții” pentru suplimentarea trupelor aliate din România. Președintele a indicat și „marea miză a vizitei în Statele Unite”

Președintele României a declarat, duminică, că decizia Statelor Unite de a retrage o parte dintre trupele americane din țara noastră „este un gest cu o anumită simbolistică, dar în niciun caz nu este vorba de o afectare a securității”.

Întrebat de reporteri dacă ne putem aștepta să vedem o suplimentare a trupelor NATO, altele decât cele americane, în țara noastră, Nicușor Dan a confirmat că „există discuții în direcția asta”.

El a fost întrebat și despre opoziția care există față de retragerea parțială a trupelor americane din România, în Congresul SUA, unde șefii comisiilor de apărare din Senatul american, Roger Wicker, și din Camera Reprezentanților, Mike Rogers, ambii republicani, au semnat o declarație comună în care își exprimă îngrijorarea față de anunțul Pentagonului.

„Este o dezbatere cu care noi nu o să interferăm, o dezbatere în cadrul Congresului american. Ce vreau eu să spun este că, pe partea de securitate, România e o țară sigură. Pe partea relației între noi și Statele Unite, lucrurile sunt liniare și, mai departe, bineînțeles că este un gest cu o anumită simbolistică, dar în niciun caz nu este vorba de o afectare a securității”, a mai afirmat Nicușor Dan, duminică, în cadrul declarațiilor de presă făcute după ce a participat la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei.

Ce a spus despre vizita în SUA

Întrebat dacă atunci când va merge la Casa Albă îi va cere președintelui Donald Trump să suplimenteze efectivele militare americane din țara noastră, Nicușor Dan a indicat o altă „mare miză” pentru vizita în SUA.

„Lucrul cel mai important în relația viitoare dintre România și Statele Unite este o prezență economică mult, mult sporită a companiilor americane în România. Asta este marea miză a vizitei în Statele Unite și, de aia, ea trebuie pregătită din punct de vedere economic foarte bine”, a conchis președintele României.