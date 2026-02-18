Nicușor Dan, mesaj pentru magistrați după ce CCR a declarat constituțională legea care crește vârsta de pensionare și scade pensia

Președintele Nicușor Dan a salutat decizia CCR și a avut un mesaj direct pentru magistrați, într-o postare făcută pe Facebook.

„Salut decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților. Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. Asigur toți magistrații că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută”, a scris președintele.

Legea merge la Nicușor Dan la promulgare

Următorul pas înainte de intrarea în vigoare a legii este promulgarea de căre președinte.

Acest lucru nu va avea loc imediat. Nicușor Dan nu poate promulga legea imediat dupa decizia CCR pentru că e nevoie ca la Palatul Cotroceni să ajungă mai multe documente de la Curte, printre care și motivarea deciziei, au explicat pentru HotNews surse din Administrația Prezidențială.

Judecătorii Curții Constituționale au decis miercuri, după cinci amânări, că legea care crește vârsta de pensionare a magistraților și care micșorează cuantumul pensiei de serviciu este constituțională. Decizia a fost luată cu 6 voturi la 3. Legea a trecut de CCR cu votul a șase din cei nouă judecători, potrivit surselor HotNews.

Ce se schimbă după ce legea va intra în vigoare?

Pensia va fi egală cu 70% din ultimul salariu net. În prezent, pensia de serviciu a magistraților reprezintă 80% din ultimul salariu brut.

Cuantumul pensiei de serviciu va fi de 55% din baza de calcul, reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimele 60 de luni, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă avută în activitate.

Magistrații se vor putea pensiona în continuare anticipat, cu condiția să aibă o vechime de 35 de ani, dar dacă nu au împlinită vârsta de 65 de ani se va aplica o penalizare anuală „de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public”.