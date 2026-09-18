Nicușor Dan: Mi-ar fi plăcut să desemnez premier o persoană care are o majoritate. Nu se întâmplă asta / Întrebările la care a evitat să răspundă

„Fac apel la partide să treacă un guvern”, a afirmat președintele Nicușor Dan, vineri, în cadrul unor declarații de presă.

Președintele a comentat decizia de a-l nominaliza pe Siegfried Mureșan drept candidat la funcția de premier și susține că, la consultările de joi, unele partide „au spus că poate e mai bine să amânăm o desemnare”.

„Am avut ieri o sesiune de consultări cu partidele politice, care fiecare dintre ele a venit cu varianta pe care ei o vedeau pentru momentul acesta, inclusiv au fost partide care au spus că poate e mai bine să amânăm o desemnare. Am explicat, am ales persoana care are cele mai multe voturi în spate la acest moment. Mi-ar fi plăcut să aleg o persoană care are deja o majoritate care se conturează, nu suntem în situația asta”, a spus Nicușor Dan, după ce a participat la Summitul Inițiativei pentru Integrare Carpatică, în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk.

Joi seară, când a anunțat desemnarea premierului, Nicușor Dan a acuzat că un lider politic i-a spus în privat că problemele țării sunt responsabilitatea sa, în timp ce partidul rămâne prioritatea liderului: „Ba chiar un șef de partid mi-a spus în privat că asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea. Și nu e în regulă pentru că meseria noastră și faptul că trăim din banii oamenilor înseamnă că noi trebuie să ajungem la un compromis astfel încât să negociem aspirațiile diferite ale categoriilor sociale, profesionale” .

Întrebat repetat de jurnaliști, vineri seară, la cine s-a referit, Nicușor Dan a evitat un răspuns: „Un lider de partid din România”.

Nicușor Dan, despre acuzațiile privind o înțelegere cu PSD

Președintele a fost întrebat cum răspunde acuzațiilor conform cărora ar exista o înțelegere între el și PSD în privința desemnărilor.

„Eu nu comentez zvonuri”, a afirmat el.

Întrebat dacă este deschis alegerilor anticipate în cazul în care Siegfried Mureșan nu trece de votul Parlamentului, Nicușor Dan a evitat și de această dată un răspuns direct: „Acum am început un proces de 10 zile. Cred că toate partidele trebuie să se concentreze la formarea unui Guvern. Eu sper ca primul ministru desemnat să reușească să strângă o majoritate și vreau să discutăm numai de asta”.

Șeful statului a îndemnat partidele „să găsească o soluție” pentru formarea unui guvern cu puteri depline.

„Deja noi suntem într-o zonă de iresponsabilitate colectivă (…). Eu fac apel la partide să găsească o soluție, deci să treacă un guvern”, a adăugat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a mai spus că „statul român a funcționat” și după ce a fost demis Guvernul Bolojan, în 5 mai, prin moțiunea PSD-AUR, însă „foarte multe lucruri au fost puse în așteptare”.

„Nu cred că e bine nici pentru noi, nici pentru oamenii care se uită la noi să prezentăm lucrurile într-o cheie apocaliptică. În acest interval de timp, România a finalizat PNRR, 92%, se putea mai bine, dar se putea și mult mai rău, după cum începusem. Programul SAFE a continuat într-un ritm destul de bun. Legi importante în Parlament au trecut în sesiuni extraordinare. Deci statul român a funcționat în toată această perioadă. Pe de altă parte, evident că, cu un guvern interimar, foarte multe lucruri au fost puse în așteptare”, a conchis el.