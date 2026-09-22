Nicușor Dan mută discuția de la PSD-AUR la testul Mureșan: „Mai întâi să vedem dacă trece”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, la New York, despre un guvern PSD-AUR, că suntem într-un interval de 10 zile, şi trebuie să ne concentrăm dacă această nominalizare a lui Siegfried Mureşan va avea succes sau nu, scrie news.ro. El a menţionatcă nici PSD şi AUR, împreună, nu au majoritate şi sunt şi alte variante, tehnocrat, rotativă.

Nicuşor Dan a fost întrebat despre declaraţia lui Sorin Grindeanu că nu exclude un guvern PSD-AUR până în 2028.

”Suntem într-un interval de 10 zile în care, în opinia mea, trebuie să ne concentrăm numai la întrebarea dacă această nominalizare va avea succes sau nu şi dacă se va întâmpla să nu aibă succes, nu există numai cele două opţiuni. Şi nici PSD şi AUR, împreună, nu au majoritate. Dar nu vreau să intrăm într-o lungă teorie despre toate aceste opţiuni, vreau să ne concentrăm în momentul ăsta numai să vedem dacă propunerea făcută de mine trece sau nu trece”, a comentat şeful statului.

Întrebat ce alte variante sunt pentru un guvern, preşedintele a răspuns: ”Tehnocrat, rotative şi toate astea pe care le ştiţi”.

Despre ce se va întâmpla dacă guvernul Siegfried Mureşan pica la vot în Parlament şi dacă va continua discuţiile cu partidele, şeful statului a precizat că sunt multe ipoteze posibile.

”Haideţi să ajungem la sfârşit cu această procedură în care suntem. Eu sper să aibă succes. Am spus de la început că e dificil, şi, dacă se va întâmpla să nu aibă succes, atunci o să facem din nou toate discuţiile şi cu toate ipotezele”, a mai spus Nicuşor Dan.

De asemenea, preşedintele Nicuşor Dan a mai declarat, marţi, la Newy York, despre discuţiile cu investitorii americani, că îngrijorările erau mai mari pe partea politică iar în esenţă, le-a spus că, dincolo de aceste ciondăneli, pe chestiunile importante există multă rezonabilitate în zona politică. Şeful statului a mai arătat că aceştia au întrebat despre guvern şi le-a făcut nişte estimări despre când am putea avea Guvern.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat despre discuţia cu reprezentanţii JP Morgan, că a fost o discuţie cu reprezentanţi ai companiilor, bănciilor, fondurilor de investiţii care investesc în obligaţiuni româneşti, la un nivel mai înalt decât cele care au loc în mod curent la Bucureşti.

”Bineînţeles că au fost puse întrebări legate de situaţia politică, situaţia financiară. Eu am răspuns la cele legate de situaţia politică. Domnul minstru Nazare şi domnul Burnete au răspuns la cele legate de financiar. Îngrijorările erau mai mari pe partea politică, pentru că pe toţi indicatorii financiari stăm foarte bine, faţă de locul de unde am plecat. Şi am răspuns. În esenţă, le-am spus că, dincolo de aceste ciondăneli, pe chestiunile importante, aşa cum a fost în vară, iulie-august, pe PNRR, există multă rezonabilitate în zona politică. Pe scurt, asta a fost”, a răspuns şeful statului.